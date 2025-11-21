Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Recreación del futuro diseño de la calle Larios.

Luces de Navidad en Málaga: encendido, horarios, hilo musical y nueva decoración

El alumbrado navideño se pondrá en marcha este 28 de noviembre. El acto comenzará a las 18.30 horas

Raquel Merino

Raquel Merino

Málaga

Viernes, 21 de noviembre 2025, 13:28

Comenta

Llega uno de los momentos más esperados para los amantes de las fechas navideñas. El viernes 28 de noviembre se procederá al encendido de las ... luces de Navidad en el Centro de Málaga. El acto comenzará a las 18.30 horas y los responsables de darle al botón serán los artistas que forman parte del elenco de 'Imagine, el camino hacia los sueños', que se exhibe en el espacio Sohrlin Andalucía, situado en la barriada de la Carretera de Cádiz: un espectáculo de circo-teatro, creado por Domingo Merlín y Antonio Banderas, que combina acrobacias, música, tecnología e innovación artística.

