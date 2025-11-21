Hallan un cadáver en estado de descomposición en un trastero de Huelin, debajo de una estantería

Los servicios de emergencias encontraron este miércoles el cadáver de un hombre de avanzada edad en estado de descomposición en un trastero situado en el ... barrio de Huelin, concretamente debajo de una estantería. Las Fuerzas de Seguridad ya investigan las circunstancias de la muerte, aunque, según fuentes policiales, no se observan indicios de criminalidad.

El hallazgo se produjo este 18 de noviembre en la plaza Eduardo Maldonado Leal, poco antes de las dos tarde, cuando un ciudadano alertó del fuerte olor que se desprendía desde uno de los trateros. Hasta el lugar fueron requeridos agentes de la Policía Nacional, los bomberos y el Centro de Emergencias Sanitarias 061.

A su llegada, los efectivos irrumpieron en el trastero y encontraron el cadáver de un hombre de unos 80 años debajo de una estantería. De esta manera, fue comisionada la comitiva judicial, que procedió al levantamiento del cadáver para su posterior trasladado al Instituto de Medicina Legal (IML) de Málaga.

Aunque será la autopsia la que determine las causas de la muerte, desde la Comisaría Provincial de Policía Nacional de Málaga han precisado que el cuerpo no presentaba signos violentos.