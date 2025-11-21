Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de archivo.

Hallan un cadáver en estado de descomposición en un trastero de Huelin, debajo de una estantería

Un ciudadano alertó a los servicios de emergencias de un fuerte olor que se desprendía del cuartillo

María José Díaz Alcalá

María José Díaz Alcalá

Viernes, 21 de noviembre 2025, 00:12

Los servicios de emergencias encontraron este miércoles el cadáver de un hombre de avanzada edad en estado de descomposición en un trastero situado en el ... barrio de Huelin, concretamente debajo de una estantería. Las Fuerzas de Seguridad ya investigan las circunstancias de la muerte, aunque, según fuentes policiales, no se observan indicios de criminalidad.

