Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vecinos cortan el tráfico durante la protesta Migue Fernández

Vecinos de Carretera de Cádiz cortan Héroe de Sostoa para exigir que el Ayuntamiento les reciba

«Están empezando la casa por el tejado», corean los manifestantes, que piden soluciones a las obras, al colapso del aparcamiento, a la limpieza y al «avance de la gentrificación»

Carmen Barainca

Viernes, 21 de noviembre 2025, 19:51

Comenta

Una protesta vecinal convocada por varias asociaciones de la Carretera de Cádiz mantuvo cortado el tráfico en Héroe de Sostoa durante 40 minutos este viernes. ... Pitidos, cacerolas y altavoces compiten en volumen. «Vecino, escucha, esta es tu lucha», corean, mientras los cláxones replican como una segunda manifestación paralela. La protesta, convocada por las asociaciones Torrijos, La Princesa, Parque del Mar, la Federación Solidaridad y Málaga Ha VeSos, denuncia el silencio del Ayuntamiento tras más de un mes y tres escritos sin respuesta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Málaga inicia hoy el trámite de la nueva tasa de basura: 129 euros pagará de media cada vivienda
  2. 2 Hallan un cadáver en estado de descomposición en un trastero de Huelin, debajo de una estantería
  3. 3 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  4. 4 Un policía local de Marbella y un exagente, a prisión por el atraco armado e intento de secuestro a un empresario en Málaga
  5. 5 Aumenta el malestar por las colas en el aeropuerto de Málaga: «He estado más de una hora para cruzar el control»
  6. 6 Nuevo giro del tiempo: Andalucía espera más lluvias la próxima semana
  7. 7 Vino, velas y un masaje con aceite: claves de la supuesta agresión sexual con sumisión química en Benalmádena
  8. 8 David busca al camionero que lo dejó en el asfalto tras chocar con su moto en la A-7 en Marbella
  9. 9 Luces de Navidad en Málaga: encendido, horarios, hilo musical y nueva decoración
  10. 10 Chocolate con castañas, fiesta del pan duro y otros planes para este fin de semana en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Vecinos de Carretera de Cádiz cortan Héroe de Sostoa para exigir que el Ayuntamiento les reciba

Vecinos de Carretera de Cádiz cortan Héroe de Sostoa para exigir que el Ayuntamiento les reciba