Vecinos de Carretera de Cádiz cortan Héroe de Sostoa para exigir que el Ayuntamiento les reciba

Una protesta vecinal convocada por varias asociaciones de la Carretera de Cádiz mantuvo cortado el tráfico en Héroe de Sostoa durante 40 minutos este viernes. ... Pitidos, cacerolas y altavoces compiten en volumen. «Vecino, escucha, esta es tu lucha», corean, mientras los cláxones replican como una segunda manifestación paralela. La protesta, convocada por las asociaciones Torrijos, La Princesa, Parque del Mar, la Federación Solidaridad y Málaga Ha VeSos, denuncia el silencio del Ayuntamiento tras más de un mes y tres escritos sin respuesta.

A las 18.30, en la plaza Moreno Villa, ya han aparecido pequeños grupos sosteniendo pancartas: «Huelin se defiende», «Por un barrio más digno, un barrio para todos», «Málaga habitable, verde sostenible». Cuando se enciende el micrófono, el círculo ha ido creciendo. «La lucha sigue», repite una vecina desde el altavoz. «Con la mantita y el Netflix no se consiguen las cosas».

Apenas diez minutos después, la marcha avanza hacia Héroe de Sostoa. Allí esperaban los vecinos que habían llegado desde otros puntos del barrio. Cuando el reloj marca las 19.00, la calle ha quedado cortada sin presencia policial. Aunque los organizadores han comunicado la protesta y cuentan con autorización, la policía, según afirman, no ha aparecido hasta veinte minutos más tarde. La escena ha bordeado por momentos el caos: autobuses atrapados, colas kilométricas y vecinos explicando a los conductores detenidos el motivo de la protesta. «Esta es nuestra lucha, si no nos escuchan…», repiten. «Hasta las ocho vamos a estar aquí parados».

Fotos: Migue Fernández

Entre la multitud está Nacho Romera, una de las voces más reconocidas del barrio. «El Ayuntamiento va tarde y mal, ha empezado la casa por el tejado», lamenta. Explica que «hemos presentado más de tres escritos y llevamos más de un mes y medio esperando una contestación». Denuncia que las obras de renaturalización se han ejecutado «sin consenso vecinal, deprisa y mal, porque los fondos europeos hay que gastarlos ya, y lo que pase después no se ha previsto».

El problema del aparcamiento es otro de los motivos de protesta. «Tenemos la promesa del parking de La Princesa desde 2020 y seguimos igual», recuerdan. «Más casas y menos hoteles», reclaman otros. Mientras avanza la protesta, desde balcones y portales bajan más vecinos. Hacia las 19.30 ya son unas doscientas personas. Las pancartas se multiplican: «Huelin es obrero, no es usurero», «Huelin se defiende». Un vecino al pasar murmura: «Se está liando parda».

La manifestación concluirá a las 20.00, pero los vecinos miran más allá: el lunes han sido citados a una visita a las obras con concejales. «Queremos que de ahí salga por fin una reunión formal», dice Romera. De no obtenerla, anuncian más movilizaciones. «Ser escuchados, eso pedimos. Nada más, y todavía no lo han hecho».