Casi la mitad de los delitos sexuales afectan a menores: asociaciones de mujeres reclaman medidas en Málaga

El Consejo Sectorial de las Mujeres, que se ha celebrado en la tarde de este viernes en vísperas del 25 de noviembre, el Día Internacional ... de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, es la mejor expresión de la riqueza del tejido asociativo malagueño, y en particular, del que es iniciativa de las propias mujeres. Ya son 123 las organizaciones integrantes del Consejo, después de las tres que se han incorporado en la sesión de este viernes: Adolescencia Libre de Agresión Sexual (ALAS), el Colegio Oficial de Graduados Sociales y Mujeres Cocineras (AMUCO).

Y también es muestra de su carácter reivindicativo: en la reunión se han escuchado un buen puñado de demandas de las mujeres al alcalde, Francisco de la Torre, que es quien preside el Consejo, y al conjunto de la corporación municipal: que se cumpla de una vez con al promesa de ponerle una calle a Ana Orantes -quemada viva por su marido tras contar su testimonio como víctima de violencia de género en un programa de televisión- y que sea en una zona viva y visible de la ciudad para que la cuestión no se demore más tiempo -ahora mismo está planeada para el Distrito Z-; que se desarrolle el protocolo contra la violencia de género en los establecimientos públicos; contar con los datos del desarrollo del pacto de Estado contra la violencia de género en el Ayuntamiento de Málaga; han redoblado su presión para impulsar la abolición de la prostitución a nivel municipal sin necesidad de contar con una norma estatal; se han subrayado las dificultades y la falta de seguridad de las mujeres «peatonas»; así como la necesidad de más efectivos en la Policía Local. Aunque la que más sonó y la que arrancó un compromiso fue la enmienda del error que supuso el apoyo del PP a una moción de Vox que hablaba de «ideología de género»: «Vamos a rectificar y vamos a llevar nuestro grupo la moción que ha salido del Consejo Sectorial de las Mujeres», prometió el concejal Paco Cantos.

También ha sido en este foro donde por primera vez se ha dado lectura al manifiesto de este año en conmemoración de este 25 de noviembre contra todas las violencias que sufren las mujeres. Este año hace hincapié en la violencia que sufren las jóvenes. De acuerdo con los datos del texto que ha leído Carmen Martín, presidenta de la Plataforma contra las violencias machistas 'Violencia Cero', el 45,6% de los delitos contra la libertad sexual tienen como víctima a una menor y casi el 60% de las chicas ha sufrido violencia machista en el entorno digital. También ha señalado que desde el año 2013 ha habido cerca de 1.500 menores en riesgo de sufrir violencia vicaria (aquella que ejerce el padre para hacer daño a la madre). Asimismo, ha recordado que según organismos internacionales, casi una de cada tres mujeres ha sido víctima de algún tipo de violencia al menos una vez en su vida.

Ante ello, las reivindicaciones pasan por continuar promoviendo campañas de sensibilización dirigidas a la juventud, coeducación en valores igualitarios, educación afectivo sexual acorde a la edad de los niños y los jóvenes o trabajar en programas que pongan el foco en las nuevas formas de violencia que se canalizan a través de las nuevas tecnologías. Al finalizar la lectura, Martín ha llamado a la participación en la manifestación que partirá el próximo martes, 25 de noviembre, de la plaza de La Merced a las siete y media de la tarde.

Nuevas asociaciones en el Consejo

Precisamente, una de las asociaciones que se ha sumado al Consejo Sectorial de las Mujeres en esta última reunión ha sido Adolescencia Libre de Agresión Sexual (ALAS). Rocío Morales, su presidenta, ha abundado en más datos: entre el 20% y el 25% de los menores sufre algún tipo de agresión sexual antes de cumplir la mayoría de edad. «Nadie tiene que cargar en soledad con algo así. Son historias que atraviesan nuestros barrios y nuestras familias. La prevención es urgente», lamentó. De hecho, la asociación, registrada el 8 de marzo del año pasado, surgió por la carencia que observaron afectadas por este mal. Morales comentó que a sus usuarios los llaman colibrís, pájaros frágiles, con traumas, a los que hay que devolver al vuelo tras haber perdido la confianza en sí mismos y en los demás. Ahora mismo, continuó, hay once mujeres voluntarias. Y su misión para 2026 es profesionalizar sus servicios y ofrecer a las familias atención digna: «Podemos cambiar la historia de muchas niñas».

También se ha incorporado a la nómina de Consejo Sectorial de las Mujeres el Colegio de Graduados Sociales. Elisa Sánchez Guerrero, vocal de la organización, ha detallado que tiene 800 personas colegiadas expertas en derecho del trabajo, seguridad social y recursos humanos y que prestan servicio al 80% de las pequeñas y medianas empresas malagueñas. En cuanto a lo que puede aportar al organismo, Sánchez Guerrero ha afirmado que lo podrá hacer sobre todo en el ámbito laboral, para evitar la violencia de género en este contexto, además de en cómo promover la igualdad y la paridad en los ámbitos de trabajo.

Y, por último, Mujeres Cocineras (AMUCO), de la que ejerció como portavoz Lupe Montejo, su emocionada presidenta, que explicó cómo desde 2016 la organización trabaja en el «empoderamiento de las mujeres que trabajan en la cocina profesional», generando oportunidades de empleo desde una perspectiva de igualdad y corresponsabilidad y haciendo posible la inserción laboral y la autonomía económica. «La cocina profesional es un espacio accesible y con salidas laborales, favorece la generación de redes de apoyo comunitarias porque es un espacio de comunidad y de sororidad. La hostelería es un motor de la economía de Málaga, pero también es foco de desigualdad», abundó Montejo, que agregó: «Sólo un 10% de los restaurantes distinguidos con premios de alta cocina están liderados por mujeres. Les invito a que paseen por calle Larios para ver la exposición sobre la próxima gala Michelin y comprobar cuántas mujeres hay. No lo voy a revelar yo, vayan y compruébenlo ustedes». También en la cocina hay techo de cristal.