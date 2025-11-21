Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha presidido este viernes el Consejo Sectorial de la Mujer. SUR

Casi la mitad de los delitos sexuales afectan a menores: asociaciones de mujeres reclaman medidas en Málaga

Tres nuevas organizaciones se incorporan al Consejo Sectorial de las Mujeres y ya son 123 las que lo conforman

Cristina Vallejo

Cristina Vallejo

Viernes, 21 de noviembre 2025, 20:51

Comenta

El Consejo Sectorial de las Mujeres, que se ha celebrado en la tarde de este viernes en vísperas del 25 de noviembre, el Día Internacional ... de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, es la mejor expresión de la riqueza del tejido asociativo malagueño, y en particular, del que es iniciativa de las propias mujeres. Ya son 123 las organizaciones integrantes del Consejo, después de las tres que se han incorporado en la sesión de este viernes: Adolescencia Libre de Agresión Sexual (ALAS), el Colegio Oficial de Graduados Sociales y Mujeres Cocineras (AMUCO).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Málaga inicia hoy el trámite de la nueva tasa de basura: 129 euros pagará de media cada vivienda
  2. 2 Hallan un cadáver en estado de descomposición en un trastero de Huelin, debajo de una estantería
  3. 3 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  4. 4 Un policía local de Marbella y un exagente, a prisión por el atraco armado e intento de secuestro a un empresario en Málaga
  5. 5 Aumenta el malestar por las colas en el aeropuerto de Málaga: «He estado más de una hora para cruzar el control»
  6. 6 Nuevo giro del tiempo: Andalucía espera más lluvias la próxima semana
  7. 7 Vino, velas y un masaje con aceite: claves de la supuesta agresión sexual con sumisión química en Benalmádena
  8. 8 David busca al camionero que lo dejó en el asfalto tras chocar con su moto en la A-7 en Marbella
  9. 9 Luces de Navidad en Málaga: encendido, horarios, hilo musical y nueva decoración
  10. 10 Chocolate con castañas, fiesta del pan duro y otros planes para este fin de semana en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Casi la mitad de los delitos sexuales afectan a menores: asociaciones de mujeres reclaman medidas en Málaga

Casi la mitad de los delitos sexuales afectan a menores: asociaciones de mujeres reclaman medidas en Málaga