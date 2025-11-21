Funes, un profesor «extraordinario», amante del ajedrez y forofo del PC Fútbol

Hay una cara 'nueva' en el banquillo del Málaga, un hombre de la casa al que la gran mayoría reconocerá como el entrenador del Atlético ... Malagueño, recién ascendido a la Segunda RFEF. Un hombre de fútbol, de 42 años, ligado a diversos banquillos más modestos y natural de Loja (Granada). Pero Juan Francisco Funes es más que eso. No hallarán su perfil en las redes sociales, ni tampoco demasiados datos personales en la Red. Él siempre ha preferido trabajar en silencio y mantenerse en el anonimato. Su mente siempre ha estado enfocada en el trabajo.

Acudimos a tres personas destacadas en su vida para despejar la incógnita. ¿Quién es Funes? Era un estudiante tímido, correcto, nada travieso y que presumía de buenas notas. Y sí, el fútbol ya formó parte de su vida desde pequeño. Así nos lo relata uno de sus amigos de la infancia, con el que, además, compartió tándem en el banquillo del Loja, Jesús Ortega. Ambos comenzaron jugando juntos en la cantera del equipo. Funes era lateral izquierdo. Pero además de eso, compartían la pasión por la gestión. «Nos pasábamos las tardes jugando al PC Fútbol, viendo plantillas y jugadores», recuerda Ortega, que ahora, además de maestro de Primaria, también es edil del grupo socialista en Loja.

CEDIDAS POR JESÚS ORTEGA

Relata que fue el conocido técnico granadino Fernando Estévez quien descubrió el potencial de Funes como entrenador cuando éste le dirigía como jugador. Así las cosas, pronto abandonó los tacos para sentarse a su lado, como técnico ayudante en el Loja. Tras la marcha de este, Funes pasó a dirigir al primer equipo y llamó a su viejo amigo Ortega.

Jesús asegura que la exigente personalidad de Funes como entrenador llegó incluso a mermar su amistad, al menos en el ámbito profesional. «Su nivel de exigencia es muy alto, quiere cuidar todos los detalles y cuando le da por algo, se deja la piel. Por ejemplo, insistió mucho en el ajedrez y cogió muy buen nivel, se puso a estudiar muchos libros para mejorar», cuenta. «Oí su rueda de prensa y sigo viéndolo a él -sigue-. No le gusta el postureo, es metódico, trabajador… Muchas veces hemos intentado quedar con los amigos y nunca puede porque tiene partido, es muy responsable y no duerme mucho. A las 5.00 horas se levanta y se va a La Rosaleda a preparar la sesión». Ahora no cabe en sí de orgullo por su amigo, al que defiende a ultranza: «Uno lee en redes sociales que no es nadie y da rabia, porque cuando sabes cómo analiza el juego y cómo es él, sabe lo que puede lograr».

Ampliar RADIO GUIJUELO

De alumno a maestro

Su 'descubridor', Estévez, ahora al mando de la Ponferradina, también le conoce bien. «Cuando fue mi alumno (en el curso de entrenadores), descubrí una persona con conocimiento, inquietud, y capacidad fuera de lo común. Eso hizo que le lanzase la atrevida propuesta de cambiar el campo por el banquillo y tras pensárselo varios días, me dijo que sí, afortunadamente para mí», recuerda el técnico, que ahora, rebosa orgullo: «Pellicer se merece todo el reconocimiento de Málaga y del malaguismo, lo estimo y respeto, pero me alegro de que a Funes le llegue esta oportunidad después de tantos años de humilde y silencioso trabajo. El lunes, cuando gane su primer partido, lo llamaré para desearle personalmente lo mejor».

Estévez y él coincidieron en cinco temporadas, tanto en el banquillo del Loja como en el del Guijuelo, que incluyeron dos 'playoff' de ascenso y dos campañas en Segunda B. Su amistad y unión profesional siempre quedó patente y se mantiene a día de hoy: «Mi padre decía 'rodéate de gente mejor que tú'. Juanfran es una persona excepcional, leal, íntegra, que se mueve por sus valores. Es difícil encontrar personas que vivan y decidan como piensan y él es una de ellas. Viene de una familia humilde y trabajadora y lo educaron muy bien. Como profesional tiene la capacidad de leer el juego y ajustar en el propio partido. Está preparado para este bonito reto».

Ampliar M. RIVAS

Aquellos que lo conocen lo llenan de elogios. Como también es el caso de Carlos del Álamo, el director del CEIP Ciudad Palma de Mallorca, en Torremolinos, donde Funes ejerció hasta que hace alrededor de siete años pidiera una excedencia para dedicarse íntegramente al fútbol.

Allí llegó a ser profesor de Educación Física, tutor, jefe de estudios y parte de la directiva. «Como profesor era extraordinario y como compañero todavía mejor», reconoce Del Álamo. El claustro ha vivido con emoción su nombramiento como entrenador malaguista. Sin duda, confiaban en él: «Él tenía un sueño que perseguir, apostó por ello y ahí sigue, así que cuando conocimos la noticia nos hizo mucha ilusión». Le recuerdan con admiración y respeto y también por su otra pasión, que sigue muy presente en el centro: «Es un gran aficionado al ajedrez. Aquí hizo un proyecto y consiguió que muchos niños se aficionaran. Él lo instauró aquí y es casi su legado».