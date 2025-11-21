Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La tasa de basura deberá cubrir los costes de recogida y tratamiento de residuos. Marilú Báez
Málaga inicia hoy el trámite de la nueva tasa de basura: 129 euros pagará de media cada vivienda

El Ayuntamiento saca a información pública la ordenanza y espera que esté aprobada en verano. Sopesa bajar el tipo medio del IBI

Chus Heredia

Chus Heredia

Viernes, 21 de noviembre 2025, 00:12

Los ayuntamientos de ven obligados a aplicar una ley estatal que, a su vez, desarrolla una directiva europea. Aunque el marco comunitario no obliga a ... repercutir vía tasa todos los costes de recogida y tratamiento de residuos, España sí ha impuesto dicho precepto. Tras más de un año de cálculos y resolución de flecos legales, los técnicos de Limasam y Gestrisam (limpieza y tributos, respectivamente) ya tienen elaborada la ordenanza que servirá de base para esta nueva obligación fiscal para vecinos y actividades económicas.

