Málaga inicia hoy el trámite de la nueva tasa de basura: 129 euros pagará de media cada vivienda

Los ayuntamientos de ven obligados a aplicar una ley estatal que, a su vez, desarrolla una directiva europea. Aunque el marco comunitario no obliga a ... repercutir vía tasa todos los costes de recogida y tratamiento de residuos, España sí ha impuesto dicho precepto. Tras más de un año de cálculos y resolución de flecos legales, los técnicos de Limasam y Gestrisam (limpieza y tributos, respectivamente) ya tienen elaborada la ordenanza que servirá de base para esta nueva obligación fiscal para vecinos y actividades económicas.

129 euros de promedio pagará cada vivienda al año a partir del último trimestre de 2026.

Según han informado a SUR fuentes municipales, el coste medio por vivienda será de 129 euros al año. En un principio, está planteado el cobro en un recibo único, si bien hay posibilidades de dividir el calendario fiscal.

La aprobación de la nueva ordenanza, en cuya elaboración se ha consultado también a expertos externos en la materia, inicia hoy viernes su plazo de información pública. Habrá veinte días para hacer alegaciones. Luego, éstas se deben estudiar y contestar. Finalmente debe pasar por pleno dos veces (aprobación inicial y definitiva), entre otros trámites menores. En suma, el Ayuntamiento quiere tener el texto en vigor durante el verano.

Calendario

En este sentido, el primer cobro será parcial durante 2026. Y las actividades económicas no lo tendrán que asumir porque todavía estará en vigor la ordenanza propia que les afecta.

En dicho caso de las actividades económicas, hay dos tipos de basura: la asimilable a la doméstica y la derivada del tipo de actividad. En ese segundo caso, los establecimientos podrán optar por salirse del sistema y encargar la gestión de residuos a empresas ambientales certificadas. Deberán probar a posteriori que cumplen con todos los requisitos. Y, en ningún caso, podrán tener contenedores propios en la vía pública. Imaginemos una empresa de carpintería, los residuos que puede contratar y no pagar la tasa pública son los restos de madera, clavos, herramientas, productos químicos...

61 millones de euros espera recaudar el Ayuntamiento en el primer ejercicio fiscal completo, en 2027.

En el primer ejercicio completo de aplicación de la nueva tasa, el Consistorio prevé unos ingresos aproximados de 61 millones de euros. De ellos, 23 procederían de los hogares y 38, de los negocios.

Sistema de cálculo

Aunque en un principio se habló de un sistema de cálculo ligado al consumo de agua, finalmente los técnicos municipales han optado por tener en cuenta el valor catastral de la vivienda, sus metros cuadrados y el número de habitantes. A mayor cifra, mayor tasa, lógicamente.

En el caso de los pisos turísticos, no serán considerados como actividad económica sino como vivienda. Y para su cálculo se ha tomado un número de habitantes equivalente a un 75% de ocupación. Un piso para cuatro huéspedes, computaría como si siempre tuviera a tres alojados.

Hasta ahora, aunque los datos no están desagregados, permanecía el espíritu inicial del cambio producido hace más de 20 años, cuando desapareció la antigua tasa de basura. Entonces, pasó a incorporarse al recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Para evitar la doble imposición con la nueva tasa de basura, en el debate político ha aparecido con frecuencia la gran pregunta: ¿bajará Málaga el IBI ahora?

0,4% es el tipo mínimo del IBI en Málaga y el Ayuntamiento está estudiando aplicarlo una vez cierre el primer ejercicio completo y tenga los números exactos. Ahora mismo, el de Málaga está muy cerca del suelo legal, en un 0,4510.

La respuesta es que en Gestrisam ya están estudiando esta medida pero necesitan el aval de un ejercicio de liquidación completo. Entonces, la tesis es bajar el tipo que grava el IBI al mínimo legal, que es un 0,4%. Ahora mismo está muy próximo a ese umbral, un 0,4510.

La publicación en el Portal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Málaga de la nueva tasa de basura, prevista para este viernes, 21 de noviembre, pone fin a un proceso de más de un año de trabajo intenso marcado, según las citadas fuentes, por la incertidumbre a la que les somete la Ley, de 2022. Lamentan que no se concretan sistemas de cálculo; que va a crear alta litigiosidad en algunos municipios; que cada ayuntamiento opta por baremos distintos, y que, por lo tanto, no hay una homogeneización. Cada uno hace lo que puede y todas las ciudades se miran de reojo unas a otras.

Diferencias entre ayuntamientos

Además, desde el Ayuntamiento recuerdan que en la Comisión de Economía del mes de octubre, además de aprobarse el estudio de bonificaciones extra en el IBI, se dio vía libre a pedirle al Gobierno central que modifique la Ley para que no se obligue a repercutir íntegramente el importe de la recogida y tratamiento de residuos.

El marco europeo marca unos objetivos generales, especialmente en cuestión de reciclaje y economía circular. Por ejemplo, España no puede enterrar en vertedero más del 10% de los residuos generales en el año 2025. La directiva ofrece alternativas como bonificaciones al reciclaje o el sistema con QR y contadores digitales conocido como 'pay per throw', entre otros muchos mecanismos.

En este último sentido, desde el Ayuntamiento aseguran que el nuevo texto incluirá importantes bonificaciones, por ejemplo, por recogida y retirada de enseres en el punto limpio.