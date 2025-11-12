¿Qué ha pasado hoy en Málaga?

Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Resumen de las principales noticias del miércoles, 12 de noviembre de 2025

SUR

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 21:55

Giro judicial en las torres de Repsol: un auto obliga a Urbania a pagar si quiere los terrenos

Arrestan a un joven por matar a un hombre de 63 años tras una discusión en un bar de Fuengirola

La calle Eugenio Gross, cerrada por las obras del metro en Málaga durante los próximos 30 meses

El Unicaja se rehabilita con un contundente triunfo ante el Mersin

Vuelve la lluvia a la provincia de Málaga: esta es la previsión de Aemet

Victoria Esperanza ya tiene donante de médula

La receta del alcalde de Málaga para el problema de la vivienda: «Es urgente tener suelo finalista, que el mercado se sature de oferta»

Vecinos de El Palo celebran una colecta para reunir los 14.000 euros del mural con los doce personajes ilustres del barrio

Paralizan parte de unas obras en el parque de San Rafael por la aparición de restos óseos

Amenazan a dos médicas y a una enfermera en el centro de salud de Miraflores de los Ángeles

Top 50
  1. 1 El sorteo del 11 del 11 de la ONCE ya tiene ganador
  2. 2 Así es la nueva Torre del Puerto de Málaga diseñada por David Chipperfield
  3. 3 El triángulo amoroso que acabó en tragedia en Gaucín: un crimen a garrotazos y mensajes falsos para despistar
  4. 4 Encuesta: ¿Qué te parece la nueva Torre del Puerto de Málaga diseñada por David Chipperfield?
  5. 5 Cientos de conductores atrapados: otro camión averiado colapsa de nuevo la A-7 entre Málaga y Rincón
  6. 6 Arrestan a un joven por matar a un hombre de 63 años tras una discusión en un bar de Fuengirola
  7. 7 Vuelve la lluvia a la provincia de Málaga: esta es la previsión de Aemet
  8. 8 La calle Eugenio Gross, cerrada por las obras del metro en Málaga durante los próximos 30 meses
  9. 9

    Ya huele a roscón de Reyes: una pastelería de Málaga prepara uno de los mejores de Andalucía
  10. 10 ¿Por qué cierra el hotel Salitre de Málaga que abrió en agosto?

Te puede interesar

