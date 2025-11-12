Victoria Esperanza ya tiene donante de médula

Victoria Esperanza Martín Fernández es una niña malagueña de apenas seis años que, tras vencer a la leucemia en una ocasión, recayó de esta enfermedad ... en junio de 2025. Ahora la quimioterapia no estaba funcionando como debería, por lo que la familia, encabezada por la madre de la pequeña, María del Mar Fernández, lanzó una campaña en redes sociales que se hizo viral gracias al apoyo unánime de las cofradías y hermandades malagueñas. Pero la espera ha terminado. La progenitora ha confirmado este mediodía a SUR que la menor ya tiene un donante, según le han comunicado hoy mismo los médicos del Servicio de Oncohematología del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

La donación de médula, en este caso, era vital para Victoria Esperanza, que pese a los difíciles días que ha pasado, nunca ha perdido la sonrisa en ninguno de los vídeos virales que ha protagonizado. «La donación tendrá lugar en diciembre. no lo sabemos aún con exactitud, pero estamos muy contentas, nos ha tocado la lotería. Ella está contentísima, pletórica, no deja de cantar: 'Tengo un donante, tengo un donante'. Y sí, tenemos un donante», explica la madre, visiblemente emocionada. La familia es malagueña pero vive en Sevilla.

«Victoria Esperanza está pletórica, no deja de cantar: 'Tengo un donante, tengo un donante'. Y sí, tenemos un donante», dice la madre

El donante será sometido a un procedimiento llamado aféresis. Durante este proceso, se extrae sangre del donante y se pasa por una máquina que separa y conserva las células madre. Estas células madre luego se infundirán en la receptora, de manera similar a una transfusión de sangre, al ser compatibles, indica María del Mar Fernández. «Es un paso más, vital para su recuperación, hoy estamos muy contentos», recalca.

Una esperanza para muchos

«Queremos que Victoria sea la esperanza de mucha gente que espera un donante de médula», explicó María del Mar Fernández el pasado 16 de octubre a SUR. «Ella empezó con leucemia a los tres años, en ese primer tratamiento con la quimio fue muy bien, tuvo dos años y medio de tratamiento, acabamos en mayo de 2024 y en octubre tocó la campana», señaló. Pero en junio de 2025 había recaído. Comenzó el tratamiento, aunque en esta ocasión «está siendo mucho más duro, no sé si porque es más agresivo o porque después de lo que lleva pasado es peor, pero el primer ingreso, que hemos estado mes y medio, ha sido horrible. En septiembre, nos dijeron que la quimio no estaba funcionando igual que antes, porque de lo que se trata es de que el primer ciclo de quimio le limpie la médula, pero eso no estaba ocurriendo ahora y nos comunicaron que había que ir a un trasplante», precisó.

Llamamiento a la donación de médula: un gesto sencillo que puede salvar vidas concienciación ciudadana

La postura ante esta situación fue concienciar a los ciudadanos de que se hagan donantes de médula. «No saben lo necesario que es, nosotros no podemos pedir un donante para Victoria, te haces donante para quien te toque, así que, ya que teníamos que pasar por este proceso, pensamos que sí podíamos dar visibilidad a la donación de médula, concienciando de lo importante que es, debíamos hacerlo. Muchos donan sangre y no médula, y solo hay que rellenar un impreso, una analítica y llevarlo al registro. Luego te pueden llamar o no. Puedes tener la suerte de que te llaman y salvar una vida», agregó.

«Somos cofrades»

Han llevado todo el proceso con esperanza. «Somos cofrades y tenemos a la Virgen de la Esperanza por bandera, por eso lo afrontamos con positividad y fe, no se puede llevar de otra manera, no podemos estar desanimados ni tristes, porque eso no la ayuda a ella y no se consigue nada, sino que sacamos lo positivo de cada día; con la primera enfermedad de Victoria aprendimos a vivir en el hoy y el ahora, aquí te dicen que esa tiene que ser la filosofía, porque no sabemos si mañana va a estar baja de defensas, si ella hoy está bien y fuerte y puede jugar, hoy jugamos, intentamos concienciar a la gente sobre lo importante que es donar médula y que Victoria sea la esperanza de mucha gente que espera», concluyó.

La pequeña Victoria Esperanza, que ya tiene donante. SUR

En Sevilla, la campaña ayudó a que subieran mucho los donantes de médula. Como la pequeña decía en uno de sus vídeos: «Yo quiero que haya muchos donantes, soy una superheroína y quiero salvar todas las vidas». Su sonrisa, hoy, refulge más que nunca. Se acabó la espera. Victoria Esperanza ya cuenta con un donante.