María del Mar Fernández junto a su hija, Victoria Esperanza.

María del Mar Fernández junto a su hija, Victoria Esperanza. SUR

Victoria Esperanza ya tiene donante de médula

La niña malagueña de seis años que recayó en su leucemia el pasado mes de junio será sometida al trasplante en diciembre

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 14:43

Comenta

Victoria Esperanza Martín Fernández es una niña malagueña de apenas seis años que, tras vencer a la leucemia en una ocasión, recayó de esta enfermedad ... en junio de 2025. Ahora la quimioterapia no estaba funcionando como debería, por lo que la familia, encabezada por la madre de la pequeña, María del Mar Fernández, lanzó una campaña en redes sociales que se hizo viral gracias al apoyo unánime de las cofradías y hermandades malagueñas. Pero la espera ha terminado. La progenitora ha confirmado este mediodía a SUR que la menor ya tiene un donante, según le han comunicado hoy mismo los médicos del Servicio de Oncohematología del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

