Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Idígoras, en la presentación del proyecto en la Asociación de Vecinos de El Palo. SUR

Vecinos de El Palo celebran una colecta para reunir los 14.000 euros del mural con los doce personajes ilustres del barrio

La fiesta para ayudar a sufragar esta obra, que realizará el dibujante y humorista Ángel Idígoras, se celebrará este sábado, 15 de noviembre, en el patio del colegio Safa-ICET

Susana Zamora

Susana Zamora

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 18:49

Comenta

Este domingo, 16 de noviembre, hará dos años que se constituyó la Plataforma Vecinal por Nuestra Identidad, integrada por varias asociaciones de El Palo, con ... el objetivo de fortalecer la identidad del barrio, dinamizar su comercio y promover los valores de antaño. Para ello, impulsaron un ambicioso proyecto que 24 meses más tarde está un poco más cerca de hacerse realidad: un gran mural que recuerde la huella que dejaron doce vecinos ejemplares en esta barriada malagueña. Entre ellos, estarán Juan José Andreu 'Pani', recordado en una placa frente al merendero El Tintero tras fallecer a los 28 años cuando se lanzó al mar para salvar a un hombre y a su hija de morir ahogados (solo lo consiguió con la pequeña) ; Francisco Toledo 'Traganuo', que fue patrón, subastador oficial de pescado y propietario de uno de los merenderos más frecuentados por los primeros veraneantes de la ciudad, y Carmen Medina 'La comadrona', que ayudó desde muy joven a otras mujeres en los partos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El sorteo del 11 del 11 de la ONCE ya tiene ganador
  2. 2 Así es la nueva Torre del Puerto de Málaga diseñada por David Chipperfield
  3. 3 Encuesta: ¿Qué te parece la nueva Torre del Puerto de Málaga diseñada por David Chipperfield?
  4. 4 El triángulo amoroso que acabó en tragedia en Gaucín: un crimen a garrotazos y mensajes falsos para despistar
  5. 5 Cientos de conductores atrapados: otro camión averiado colapsa de nuevo la A-7 entre Málaga y Rincón
  6. 6 Monda llora a Daniel, el joven de 18 años fallecido en un accidente en Coín
  7. 7 Arrestan a un joven por matar a un hombre de 63 años tras una discusión en un bar de Fuengirola
  8. 8 ¿Por qué cierra el hotel Salitre de Málaga que abrió en agosto?
  9. 9 «Era una locura: las estanterías acababan vacías cada noche»: el primer híper de Andalucía celebra sus 50 años
  10. 10 La calle Eugenio Gross, cerrada por las obras del metro en Málaga durante los próximos 30 meses

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Vecinos de El Palo celebran una colecta para reunir los 14.000 euros del mural con los doce personajes ilustres del barrio

Vecinos de El Palo celebran una colecta para reunir los 14.000 euros del mural con los doce personajes ilustres del barrio