Vecinos de El Palo celebran una colecta para reunir los 14.000 euros del mural con los doce personajes ilustres del barrio

Este domingo, 16 de noviembre, hará dos años que se constituyó la Plataforma Vecinal por Nuestra Identidad, integrada por varias asociaciones de El Palo, con ... el objetivo de fortalecer la identidad del barrio, dinamizar su comercio y promover los valores de antaño. Para ello, impulsaron un ambicioso proyecto que 24 meses más tarde está un poco más cerca de hacerse realidad: un gran mural que recuerde la huella que dejaron doce vecinos ejemplares en esta barriada malagueña. Entre ellos, estarán Juan José Andreu 'Pani', recordado en una placa frente al merendero El Tintero tras fallecer a los 28 años cuando se lanzó al mar para salvar a un hombre y a su hija de morir ahogados (solo lo consiguió con la pequeña) ; Francisco Toledo 'Traganuo', que fue patrón, subastador oficial de pescado y propietario de uno de los merenderos más frecuentados por los primeros veraneantes de la ciudad, y Carmen Medina 'La comadrona', que ayudó desde muy joven a otras mujeres en los partos.

Serán inmortalizados por el dibujante y humorista Ángel Idígoras que realizará la composición en unos paneles para después enclavarlos en su destino final: la fachada del Conservatorio Elemental de Música Eduardo Ocón. «Hemos conseguido que 2.154 vecinos voten en una encuesta popular para conocer sus preferencias sobre estas figuras populares y tengan un lugar destacado dentro de la composición, y también la implicación de tiendas y comercios, colegios y residentes durante todos estos meses. Ha sido desbordante la participación», ha expresado el Miguel López Castro, portavoz de la plataforma vecinal.

Sin embargo, asegura, les falta lo más importante: la financiación. Son 14.000 euros de presupuesto. «Hemos llamado a varias puertas, como Ayuntamiento y Diputación, pero sin mucho éxito hasta el momento. Solo el Consistorio ha mostrado cierta disposición a colaborar en la instalación del mural cuando haya que anclarlo a la pared. Eso supondrían unos 2.800 euros y lo están estudiando».

Pese a todo, han decidido tirar para adelante, cueste lo que cueste. Lo harán autofinanciándose y para ello, este próximo sábado, 15 de noviembre, han organizado su primera colecta. Será en el patio del Colegio Safa-ICET donde, a partir de las 13.30 horas, celebrarán la Fiesta del Mural. Cocinarán una gran paella con los ingredientes donados por los comerciantes del barrio y podrá degustarse, junto a unos aperitivos, tras canjear un bono de 10 euros. La bebida se abonará aparte: 1 euro los refrescos y 1,5 euros la cerveza. También se celebrará una rifa con cuadros y regalos «de valor», subraya López Castro, y habrá actuaciones de varios artistas paleños, entre ellos, Aurora Guirado, el propio Miguel López Castro o la Panda de Verdiales Los Cabales. Un evento que estará presentado por Macarena Albarracín. «Además, los interesados en colaborar con este proyecto podrán hacerlo contactando con la plataforma en la web personajespopulares.org y adquiriendo bonos por valor de 300 euros, con precios de 5, 10 o 20 euros. Con ello y la recaudación de la fiesta podríamos cubrir casi el presupuesto», indica López Castro, quien reitera el orgullo que sienten por los apoyos recibidos. «Por eso, no entendemos que las instituciones no se impliquen, aunque no perdemos la esperanza de que finalmente lo hagan».

Ocurra o no, esta plataforma ya avanza que antes del próximo verano el mural lucirá en la fachada del Conservatorio de Música Eduardo Ocón gracias a la «generosidad» de Idígoras, «que desde el principio ha mostrado su compromiso con el proyecto e, incluso, su determinación a hacerlo se recaude o no el dinero», avanza el portavoz de la plataforma.