El Unicaja se rehabilita con un contundente triunfo ante el Mersin

El equipo certifica la clasificación para la siguiente fase de la Champions en un partido en el que se mostró a años luz de su rival

Juan Calderón

Juan Calderón

Málaga

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 19:57

El regreso a la Basketball Champions League tuvo un efecto revitalizador para el Unicaja, que consiguió un contundente triunfo en la pista del Mersin (77- ... 100) para olvidar la fea derrota encajada en Andorra. El equipo malagueño no encontró rival en el turco, al que despachó con una primera parte brillante en la que su energía y solidez defensiva fueron notablemente superiores. Aunque la Champions no es un buen indicador para calibrar el estado real del equipo, la actuación de los de Ibon Navarro no tuvo fisuras y el equipo mostró características reconocibles en su juego: acciones rápidas, intensidad defensiva, contragolpes y mucho ritmo. La victoria clasifica al Unicaja para la siguiente ronda de la competición cumpliendo así el primer objetivo a esta altura de la temporada. Castañeda tuvo una participación testimonial en el último cuarto y fue el único jugador del equipo con valoración negativa. El sábado en Zaragoza espera una prueba mucho más exigente.

diariosur El Unicaja se rehabilita con un contundente triunfo ante el Mersin