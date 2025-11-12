La receta del alcalde de Málaga para el problema de la vivienda: «Es urgente tener suelo finalista, ¡nos faltan 70.000 pisos ya!»

El sindicato UGT ha celebrado este miércoles la última de las jornadas del foro de vivienda que desarrolla desde el pasado lunes en Málaga. Una ... de las últimas actividades de este encuentro, que ha tenido como escenario el hotel NH de la capital, ha sido una mesa en la que han intervenido el alcalde, Francisco de la Torre; la secretaria general de Vivienda de la Junta, Alicia Martínez; la alcaldesa de Alcorcón, Candelaria Testa; y el asesor del Ministerio de Vivienda Eduardo González de Molina.

En este debate, De la Torre ha remarcado la que, a su juicio, es la mejor receta para salir de la actual crisis por el acceso a la vivienda: construir más. «Hay que tener suelo finalista cuanto antes, agilizar los informes, tanto para vivienda libre como para VPO, tanto para venta como para alquiler. Lo ideal es que el mercado se sature de oferta», ha argumentado el regidor, quien ha enfatizado su mensaje en la parte final de la mesa. «¡Nos faltan 70.000 viviendas ya! Es urgente que seamos ágiles en la promoción de suelo finalista», ha insistido.

Sus palabras han sido rebatidas por la alcaldesa de Alcorcón, del PSOE, quien le ha replicado que «se hizo más oferta de vivienda y llegamos a la burbuja en la época de Aznar».

Con todo, De la Torre ha vuelto a incidir en sus argumentos y en su reclamación de que se pueda poner en marcha una tasa turística por pernoctaciones cuya recaudación iría destinada a la construcción de viviendas protegidas para familias en riesgo de exclusión. «Si tuviéramos esa tasa, haríamos un cierto blindaje del turismo, para que sea un turismo de calidad. Llevo dos años intentando que me escuchen en este tema, pero no lo consigo», ha afirmado el regidor mientras el asesor de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, tomaba nota.

Ampliar Participantes en la mesa del foro de vivienda de UGT sobre vivienda protegida y alquileres. Salvador Salas

En este debate también se ha abordado la posibilidad que ofrece la ley estatal de vivienda para intervenir en el precio de los alquileres con la declaración de un municipio, total o parcialmente, como zona tensionada. De los 8.132 municipios en España solo 301 se han acogido a esta declaración. Una vez más, han quedado de manifiesto las posturas encontradas entre los responsables del Ayuntamiento y la Junta, y los de la administración estatal.

«En Barcelona los resultados no son positivos. Por cada vivienda que se ofrece en alquiler hay 444 demandantes, hace tres meses eran 437. La declaración de zona tensionada no ha dado resultado. Al final, los propietarios en vez de alquilar a personas con menor renta, dan el alquiler a gente con rentas más altas. Hay un efecto no deseado», ha relatado De la Torre.

En el mismo sentido, la secretaria de Vivienda de la Junta ha añadido que, en dos años, se han retirado 48.000 viviendas en alquiler en Barcelona y han subido los precios. «Se pone el foco en un diagnóstico equivocado; el foco está en la falta de oferta de más vivienda», ha señalado Alicia Martínez.

Defensa del intervencionismo en el precio de los alquileres

Por su parte, la alcaldesa de Alcorcón ha explicado los intentos sin éxito de su ayuntamiento para lograr que la Comunidad de Madrid les autorice la declaración como zona tensionada. «Me declaro abiertamente intervencionista. Hay fondos que están asfixiando con rentas altas a gente que se está matando a trabajar. Si el mercado está roto, hay que intervenirlo», ha defendido Candelaria Testa, quien ha asegurado que «no es cierto que se esté detrayendo la oferta» en las zonas declaradas como tensionadas. «Además, en Barcelona están bajando los alquileres un 8%», ha apuntado.

En el mismo sentido, el asesor del Ministerio de Vivienda ha defendido que las declaraciones de zonas tensionadas en el territorio catalán han producido una reducción acumulada de precios de casi un 5%; y se ha ofrecido a «venir a Málaga y reunirse con el alcalde» para explicarle las bondades de esta medida. «Todo eso culmina con un final feliz. Todos los poderes públicos tenemos que poner encima de la mesa las soluciones», ha afirmado Eduardo González, quien ha aclarado que la declaración de zona tensionada es «un instrumento quirúrgico frente a la especulación desaforada».

«Cuando se renueva un alquiler el precio se mantiene», ha explicado González de Molina, quien ha recordado que, en esos casos, si el propietario de la vivienda baja el precio un 5% obtiene un beneficio fiscal en el IRPF. «Los propietarios salen ganando. Es una normativa que genera incentivos fiscales para los dueños de los pisos», ha insistido.