Arrestan a un joven por matar a un hombre de 63 años tras una discusión en un bar de Fuengirola

La Policía Nacional ha arrestado a un joven de 25 años como presunto autor del homicidio de un hombre de 63 con el que había ... discutido previamente en un bar de Fuengirola. La víctima, al parecer, recibió un golpe en el rostro que le hizo caer de espaldas, impactando su cabeza contra el suelo. Falleció en la UCI a consecuencia de la fractura craneal.

La investigación, asumida por los efectivos de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de la comisaria de Fuengirola, ha permitido resolver el homicidio e identificar al supuesto autor de la agresión mortal, un joven de 25 años que, tras su detención, ya ha ingresado en prisión provisional al decretarlo así la autoridad judicial.

Los hechos sucedieron a finales de septiembre, en las inmediaciones del Paseo Marítimo Rey de España, en Fuengirola. Según ha informado la Comisaría Provincial, la víctima fue hallada en el suelo inconsciente y con una herida sangrante en la cabeza tras haber sufrido una agresión. Ingresó en estado grave en la UCI, donde finalmente falleció a consecuencia de las heridas.

Los agentes no contaban con testigos, pero, fruto de las pesquisas, descubrieron que en el momento de los hechos el perjudicado se encontraba en compañía de su pareja y unos amigos. En este contexto de ocio, se produjo una discusión con dos chicas, las cuales acabaron lanzando una bebida al grupo.

Todo apunta a que una de las implicadas llamó por teléfono a su pareja, e instantes más tarde, esta persona apareció en el local en compañía de otros tres amigos. Este encuentro derivó en una discusión, en la que el perjudicado recibió un golpe en el rostro que provocó su caída de espaldas, impactando contra el suelo la cabeza.

El hombre de 63 años quedó tumbado e inconsciente sobre un reguero de sangre, tras lo que los agresores huyeron de manera apresurada del lugar.

Continuando con la reconstrucción de los hechos, y mediante otras técnicas policiales, los agentes lograron identificar plenamente tanto al individuo que agrede al varón como a los acompañantes, los cuales -momentos antes del ataque- se encontraban en una terraza próxima al lugar donde sucedieron los hechos.

Finalmente, este sospechoso ha sido detenido como autor de un delito de homicidio, cuya causa entiende el Juzgado de Instrucción número uno de Fuengirola, que ha decretado su ingreso en prisión.