Arrestan a un joven por matar a un hombre de 63 años tras una discusión en un bar de Fuengirola

La víctima recibió un golpe en el rostro que le hizo caer de espaldas, impactando su cabeza contra el suelo, tras lo que falleció en la UCI

Irene Quirante

Irene Quirante

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 10:00

Comenta

La Policía Nacional ha arrestado a un joven de 25 años como presunto autor del homicidio de un hombre de 63 con el que había ... discutido previamente en un bar de Fuengirola. La víctima, al parecer, recibió un golpe en el rostro que le hizo caer de espaldas, impactando su cabeza contra el suelo. Falleció en la UCI a consecuencia de la fractura craneal.

