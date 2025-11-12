Paralizan parte de unas obras en el parque de San Rafael por la aparición de restos óseos

La Gerencia Municipal de Urbanismo ha paralizado este miércoles parte de las obras que desarrolla en la esquina sureste del parque de San Rafael para ... construir un edificio de equipamiento público. Así lo ha comunicado el Ayuntamiento en una nota en la que explica que esta decisión está motivada por la aparición de restos óseos detectada en la vigilancia arqueológica de esos trabajos.

«Durante el desarrollo de las obras de excavación, que cuentan con el preceptivo control arqueológico de movimiento de tierra exigido por la Junta de Andalucía, la empresa encargada de estos trabajos de vigilancia (Nerea Arqueología Terrestre y Subacuática) ha constatado la aparición de este material óseo, que documentará y delimitará para verificar su contexto funerario», han explicado desde el Consistorio.

Según han aclarado, la zona en la que han aparecido estos restos óseos ha sido vallada por la empresa constructora Guamar para que los arqueólogos realicen el proceso de documentación, y las obras continúan en el resto de la parcela.

Esta actuación es la última de las etapas previstas para la conversión del antiguo cementerio de San Rafael en un parque. Diseñado por el arquitecto municipal Javier Pérez de la Fuente, será un edificio de una sola planta que «se integra completamente en la topografía del parque San Rafael mediante su cubierta curva que se funde con el terreno en sus lados norte y sur», según han explicado desde el Consistorio. Contará con sala de proyección; sala de usos múltiples; sala de reuniones; dos despachos de administración; aseos; y salas técnicas. Su uso será expositivo, como centro de interpretación de la memoria histórica, y administrativo