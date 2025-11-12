Giro judicial en las torres de Repsol: un auto obliga a Urbania a pagar si quiere los terrenos

Nuevo giro judicial en la subasta de los derechos urbanísticos del Ayuntamiento de Málaga en el proyecto de Repsol. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo ... número 1 de Málaga ha emitido un auto en el que levanta la suspensión cautelar de urgencia que fijó hace unos días respecto al procedimiento puesto en marcha por la Gerencia Municipal de Urbanismo para culminar la adjudicación de esa subasta a la promotora Urbania. Esto supone que el Consistorio tiene en principio vía libre para completar esa venta y exigir a esta empresa un adelanto de casi tres millones de euros. Si no lo abona, se entendería por retirada su oferta, que ascendía a 66,4 millones de euros por la adquisición de los derechos para edificar tres torres de hasta 32 plantas destinadas principalmente a viviendas (aunque en una también habrá oficinas); y dos edificios de menor altura para usos empresariales y comerciales.

Según ha podido conocer SUR, la intención de los responsables de Urbanismo tras este fallo judicial es notificar a Urbania su contenido y exigirle que cumpla los condicionantes para confirmar su puja y abonar a renglón seguido los 66,4 millones. Esto es, presentar una documentación y el pago de una garantía del 5% del precio que ofertó, que fue de 54.895.000 euros (66.422.950 euros si se incluye el IVA), por lo que ese adelanto ascendería a 2.744.750 euros.

No obstante, en el auto se señala que cabe la presentación de un recurso de apelación por parte de la promotora en el plazo de 15 días, por lo que el levantamiento de la suspensión cautelar urgente del proceso de la subasta todavía no supone una decisión judicial firme.

Al tratarse de una medida cautelar, el auto del juzgado no entra en el fondo del asunto por el que la promotora presentó un recurso contencioso en el que se niega a aceptar las condiciones introducidas por Urbanismo en el proceso de la subasta tras los recursos judiciales iniciados por la plataforma Bosque Urbano, que defiende que todos estos suelos sean un gran parque. «Cualquier acto material de transformación urbanística de las parcelas queda en suspenso con carácter temporal y hasta tanto exista pronunciamiento judicial firme», expusieron los informes municipales.

Argumentación del juzgado

No obstante, este auto sí señala que el Ayuntamiento advirtió a la promotora del carácter litigioso de los derechos urbanísticos que iba a comprar y que «la recurrente optó voluntariamente por seguir con el proceso». «Pretender ahora suspender el mismo por unos perjuicios que podrían llevarse a cabo y que conocía y asumió a riesgo y ventura, impide ahora tenerlos en cuenta para suspender el proceso de licitación», expresa esta resolución judicial.

Asimismo, este fallo judicial razona que, en el caso de que el recurso contencioso presentado por Urbania se resolviera a su favor, siempre tendría la opción de pedir una indemnización económica al Ayuntamiento. "No ocurre lo mismo con el interés público, que se vería afectado si se suspendieran los efectos del acto administrativo (el proceso para completar la subasta) y después se declarase su validez", añade el auto.

La subasta municipal incluía los derechos para construir tres torres de 28, 30 y 32 plantas para 528 pisos de renta libre y oficinas, y otros dos edificios de cuatro plantas para uso comercial, sobre plantas subterráneas para más de un millar de plazas de aparcamiento. El resto del proyecto lo componen edificios para 400 viviendas de protección oficial, una cuarta torre de 35 plantas en manos de la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria) para unos 400 pisos, que podrían pasar a la nueva empresa pública estatal de vivienda, como avanzó SUR, y un parque de 65.000 metros cuadrados con diseño del estudio HCP que está dispuesto a iniciar el Ayuntamiento.

En total, son más de un millar las viviendas que podrían construirse en este enclave de la zona oeste de la capital, además de oficinas y zonas comerciales. No obstante, su materialización sigue pendiente de que se resuelvan los recursos judiciales presentados por Bosque Urbano, y de que se aclare totalmente la situación en la que queda la subasta de los derechos constructivos del Ayuntamiento tras acudir Urbania a la vía judicial.