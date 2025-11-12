Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Recreación del proyecto de la promotora Urbania para la operación de Repsol. Sur

Giro judicial en las torres de Repsol: un auto obliga a Urbania a pagar si quiere los terrenos

Un juzgado da la razón al Ayuntamiento de Málaga en el litigio cautelar con la promotora pero la empresa puede presentar un recurso

Jesús Hinojosa

Jesús Hinojosa

Málaga

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 18:28

Nuevo giro judicial en la subasta de los derechos urbanísticos del Ayuntamiento de Málaga en el proyecto de Repsol. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo ... número 1 de Málaga ha emitido un auto en el que levanta la suspensión cautelar de urgencia que fijó hace unos días respecto al procedimiento puesto en marcha por la Gerencia Municipal de Urbanismo para culminar la adjudicación de esa subasta a la promotora Urbania. Esto supone que el Consistorio tiene en principio vía libre para completar esa venta y exigir a esta empresa un adelanto de casi tres millones de euros. Si no lo abona, se entendería por retirada su oferta, que ascendía a 66,4 millones de euros por la adquisición de los derechos para edificar tres torres de hasta 32 plantas destinadas principalmente a viviendas (aunque en una también habrá oficinas); y dos edificios de menor altura para usos empresariales y comerciales.

