Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Corte de la calle Santa Elena hacia Eugenio Gross, que ha sido el último hasta ahora. DANI MALDONADO
Málaga capital

Eugenio Gross se corta desde este miércoles por la obra del metro de Málaga

La circulación quedará restringida entre las calles Martínez de la Rosa y Martínez Maldonado; el itinerario alternativo irá desde Las Chapas, por Doctor Escassi y Morales Villarrubia

Ignacio Lillo

Ignacio Lillo

Málaga

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 00:34

Comenta

Ha llegado la fecha más temida para los vecinos y comerciantes de Eugenio Gross: el día del corte total de tráfico por la obra de ... la prolongación del metro hasta el hospital Civil y el futuro Nuevo Hospital.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Unos narcos asaltan por error la casa de una pareja de octogenarios en Málaga: «¿Dónde está la droga?»
  2. 2 Monda llora a Daniel, el joven de 18 años fallecido en un accidente en Coín
  3. 3 Así es la nueva Torre del Puerto de Málaga diseñada por David Chipperfield
  4. 4 Detenido un conductor tras la muerte del joven de 18 años en el accidente de tráfico en Coín
  5. 5 La avería de un camión portacoches colapsa la A-7 en Rincón de la Victoria
  6. 6 Encuesta: ¿Qué te parece la nueva Torre del Puerto de Málaga diseñada por David Chipperfield?
  7. 7 Arrestan a un vecino de Gaucín por matar al novio de su exmujer y abandonar el cadáver en Alpandeire
  8. 8 El sorteo del 11 del 11 de la ONCE ya tiene ganador
  9. 9 Cien años de cárcel para una red que prostituía a mujeres extranjeras en condiciones «abusivas» en Málaga
  10. 10 ¿Por qué cierra el hotel Salitre de Málaga que abrió en agosto?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Eugenio Gross se corta desde este miércoles por la obra del metro de Málaga

Eugenio Gross se corta desde este miércoles por la obra del metro de Málaga