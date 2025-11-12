Eugenio Gross se corta desde este miércoles por la obra del metro de Málaga

Ha llegado la fecha más temida para los vecinos y comerciantes de Eugenio Gross: el día del corte total de tráfico por la obra de ... la prolongación del metro hasta el hospital Civil y el futuro Nuevo Hospital.

Este miércoles, 12 de noviembre, se llevará a cabo el cierre al tráfico del eje principal norte-sur en esta concurrida vía de la capital, concretamente entre las calles Martínez de la Rosa y Martínez Maldonado. A partir de esta fecha, el grueso del tráfico tendrá que usar el itinerario alternativo: desde la glorieta de Las Chapas por las calles Doctor Escassi y Morales Villarrubia, según informa la Consejería de Fomento de la Junta.

Los itinerarios alternativos para el tráfico estarán señalizados y se va a hacer también una campaña de información a los residentes del entorno de estas obras, que comenzaron en julio pero que hasta ahora se habían concentrado en Gamarra (donde irá la estación correspondiente a este subtramo) y en Santa Elena. Desde este miércoles, el tajo ya ocupará de lleno el tronco principal de Eugenio Gross y así estará, al menos, durante los próximos tres años.

Martínez Maldonado seguirá abierta

Para que los residentes y usuarios de este eje se vayan acostumbrando, se han planificado acciones progresivas que han comenzado esta misma semana, para implantar el recinto de obras. El principal itinerario recomendado es a través de la glorieta de Las Chapas y las calles Doctor Escassi y Morales Villarrubia, hasta llegar a la calle Martínez de la Rosa.

En todo caso, a pesar del corte de tráfico en el tronco del eje norte-sur, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga pretenden dejar habilitado, en todo momento y mientras duren las obras, el tráfico en la calle Martínez Maldonado en ambos sentidos.

Las calles perpendiculares a Eugenio Gross, tanto a su derecha como a su izquierda, quedarán convertidas en fondos de saco o vías sin salida, salvo para el tráfico permitido de manera exclusiva (residentes y servicios de emergencias).

A su vez, las calles General Blake, en sentido norte, y Diego de Vergara, en sentido sur (perpendiculares a Martínez Maldonado), se mantienen abiertas al tráfico como ahora. Solamente se hará un pequeño cambio de sentido en la calle Bailén, entre Séneca y Diego de Vergara, para facilitar la circulación norte–sur y la salida del entorno residencial de Eugenio Gross (ver el plano incluido en esta información).

Las obras del túnel mantendrán cortada Eugenio Gross al menos durante los próximos tres años

De este modo, la ute que ejecuta el segundo tramo: FCC-Eiffage Infraestructuras-Canteras de Almargen, ha comenzado ya a pintar de amarillo las calles transversales a Eugenio Gross, tanto las principales de Martínez de la Rosa y Martínez Maldonado, como los futuros fondos de saco.

Además, se están haciendo pequeños trabajos adicionales para acondicionar el entorno, como rebajes de bordillos para garantizar la accesibilidad; adaptación de las paradas de taxi y zonas de ambulancia, algunas demoliciones de medianas necesarias para los cambios de sentido y reubicación de zonas de carga y descarga para el tráfico de mercancías.

Durante la adaptación de la red viaria a la situación de obras, la Policía Local regulará el tráfico en las intersecciones principales, hasta que estén a la vista todas las señales nuevas y quede restablecida la regularización semafórica definitiva. La Consejería de Fomento, a través de la Agencia de Obra Pública ha dispuesto de una oficina de atención al ciudadano.

La consejera de Fomento de la Junta, Rocío Díaz, responsable última de esta infraestructura, se ha comprometido a que su departamento ofrecerá una información precisa y anticipada de estos cortes, así como la correcta señalización de los desvíos. «Sabemos que estas obras son molestas y tratamos de que los cambios afecten lo menos posible al día a día de los vecinos», ha manifestado Díaz, que ha recordado que estas afecciones al tráfico están coordinadas entre la Agencia de Obra Pública y el Área de Movilidad del Ayuntamiento.

El segundo tramo de la prolongación del metro hasta el hospital Civil y futuro Nuevo Hospital da continuidad en la calle Santa Elena al primer tramo, actualmente también en ejecución. Con una longitud de 653 metros y una inversión inicial de 46,4 millones de euros cofinanciados con Fondos Feder de la UE, las obras de este segundo tramo incluyen también la ejecución de la estación que se llamará La Trinidad.