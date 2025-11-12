Vuelve la lluvia a la provincia de Málaga: esta es la previsión de Aemet

Vuelve la lluvia a la provincia a partir de la tarde-noche de este jueves, al menos así lo indican las previsiones de la Agencia ... Estatal de Meteorología (Aemet). El director del Centro Meteorológico, Jesús Riesco, ya señalaba a principios de semana la posibilidad de lluvias para la segunda mitad de la misma, a causa de la entrada de una borrasca atlántica «bastante profunda» bautizada como Claudia.

Los últimos datos parecen confirmar que este frente, que este miércoles afectará principalmente a Canarias, se adentrará a partir del jueves por la tarde por la zona más occidental de la provincia y se irán trasladando de oeste a este durante el fin de semana. Las precipitaciones podrían mantenerse hasta el lunes, aunque la probabilidad es del cien por cien el viernes, sábado y domingo.

Las lluvias vendrán acompañadas de un descenso de las temperaturas por la entrada de una masa de aire del norte, más fría y húmeda, que se irá descolgando por el Atlántico. Después de una subida durante los tres primeros días de la semana, causada por una dorsal cálida subtropical, el mercurio bajará varios grados hasta rondar los 20 grados en la capital o los 16-18 grados en el interior.

La previsión también incide en que las lluvias irán acompañadas de fuertes rachas de viento del suroeste que, según avanza Eltiempo.es, podrían impulsar calima desde el norte de África. Se estima que el día álgido sea el jueves, con concentraciones importantes en Andalucía, Murcia y Comunidad Valenciana, por lo que allí donde se registren precipitaciones podrían convertirse en lluvias de barro. La calima se retirará por el este el viernes, pero aún se dejará nortar en el área mediterránea y Baleares.