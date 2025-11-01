Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

¿Qué ha pasado hoy en Málaga?

Resumen de las principales noticias del sábado, 01 de noviembre de 2025

SUR

Sábado, 1 de noviembre 2025, 22:01

Comenta

Golpe a la venta ilegal de medicamentos por Internet con 22 detenidos en varias provincias, entre ellas Málaga

LEER LA NOTICIA

Hacienda recauda un 20% más por renta y un 10% más por IVA en Málaga este año

LEER LA NOTICIA

Las familias visitan a sus muertos: «Llevamos desde junio poniendo bote para las flores»

LEER LA NOTICIA

El Unicaja arrolla al Girona con un gran esfuerzo colectivo (95-71)

LEER LA NOTICIA

El homenaje a la arquitectura inmortal de Guerrero Strachan

LEER LA NOTICIA

Arranca la temporada de guisos y ventas

LEER LA NOTICIA

De la tía Matilde de Picasso a Manzanita: la original visita teatralizada al Cementerio de Alhaurín de la Torre

LEER LA NOTICIA

Archivan la causa contra el jefe de la Policía Local de Alhaurín el Grande por la supuesta agresión a un joven, hijo del exjefe

LEER LA NOTICIA

Así será el homenaje al mítico Castillo del Inglés de Torremolinos

LEER LA NOTICIA

Sergio Pellicer: «No estamos siendo efectivos fuera de La Rosaleda y queremos quitarnos esa espina»

LEER LA NOTICIA

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estas son las cinco opciones que baraja el Ayuntamiento de Málaga para la Nueva Rosaleda
  2. 2 Un fallecido en la AP-7 a la altura de Mijas en un accidente entre un coche y un camión
  3. 3

    Un malagueño en el crucero incendiado del Nilo: «El barco era una bola de fuego»
  4. 4 Encuesta: ¿Qué propuesta le parece mejor para la Nueva Rosaleda?
  5. 5 Un tribunal avala el despido de un trabajador que cargó 64 euros a la tarjeta de crédito de la empresa durante su baja médica
  6. 6 Dispara a un menor y a un joven, ambos hermanastros, tras una discusión en un bar de Almayate
  7. 7 Arturo Pérez-Reverte estalla contra la regulación de la palabra cáncer
  8. 8 El Ozempic ya es la primera opción de los españoles para perder peso
  9. 9 Herida grave una joven de 21 años en Madrid tras recibir un disparo en la cara
  10. 10

    Arranca la temporada de guisos y ventas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur ¿Qué ha pasado hoy en Málaga?

¿Qué ha pasado hoy en Málaga?