De la tía Matilde de Picasso a Manzanita: la original visita teatralizada al Cementerio de Alhaurín de la Torre

El próximo 8 de noviembre, una jornada antes del día del calendario que Manzanita grabó en la memoria de España con su canción 'Un Ramito ... de Violetas', el Parque Cementerio «Virgen del Carmen» de Alhaurín de la Torre, vuelve a ser el escenario de una visita teatraliza. Es una actividad singular, que cumplirá su séptima edición, un recorrido que permite conocer, entre otros, el lugar de reposo eterno de José Manuel Ortega Heredia, Manzanita, fallecido en el municipio del Valle del Guadalhorce en 2004.

Los encargados de desarrollar esta propuesta cultural e histórica son los miembros del Grupo Parroquial de Jesús Caído del Paso y María Santísima de la Amargura que, en la capilla de este recinto, tienen a sus titulares, tal y como explica Francisco Javier Mateos, tesorero de la asociación. «Lo que hacemos es un acercamiento a las personas conocidas que hay enterradas en el cementerio de Alhaurín de la Torre, uno de los más antiguos de la provincia de Málaga, que data de 1804, recuperamos su historia, que es también parte de la local», aclara Mateos.

Entre los difuntos ilustres que yacen allí están la condesa húngara Marie Eugenie Zichy Pallavicini, segunda esposa de Von Haartman, militar finlandés, actor de Hollywood y, junto a su mujer, empresario pionero en Alhaurín de la Torre con el aprovechamiento de la finca de El Alamillo; el conde de Bailén; el escritor y cronista Julián Sesmero; el marqués de Campo Nuevo; primer pregonero de los Moraos, el escultor e imaginero Pedro Pérez Hidalgo; Matilde, tía de Picasso, en cuya casa, visitada por su genial sobrino, estaba el gallo que luego inspiró las obras del pintor, tal y como recuerda Mateos. Una oportunidad que, como apunta, también se aprovecha para dar a conocer la vida y obra de otros vecinos que han dejado huella en Alhaurín de la Torre, como la multimillonaria Ethel Woodward, que se construyó una villa de todo lujo en el municipio, huyendo del foco mediático que la atosigaba en su New York natal.

El conde de Bailén fotografía a la persona que da vida a su antepasado; foto de una de las visitas y cartel de la edición de este año. SUR

En una camina que comienza en el templete, con un guía que es San Pedro, gracias a uno de los participantes en la recreación que va caracterizado con una máscara antigua que se usa para el Paso en Vivo de Semana Santa. Son unas 14 personas las que dan vida a los protagonistas del tour que siguen un guion que es obra del historiador José Manuel de Molina, actual concejal de la Corporación y gran conocedor de las vicisitudes del lugar. Además, también se incluye un homenaje a todas las víctimas de la Guerra Civil y un recordatorio a la advocación de la Virgen del Carmen.

En los primeros años, la idea de visitar el cementerio alhaurino solo atrajo a una treintena de personas, pero, en la edición de 2024, ya fueron unos 250 curiosos los que se sumaron, como destaca, satisfecho, el responsable del grupo parroquial, que agradece la colaboración estrecha del Ayuntamiento para sostener esta iniciativa. Y es que, como deja claro, no son muchas las visitas de este tipo las que se organizan en Málaga, por lo que también atrae a gente de otros municipios, incluidos, familiares de algunos de los que allí descansan, como ha ocurrido con los hijos de Manzanita o el actual duque de Bailén.