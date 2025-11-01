Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Asistentes a la visita teatralizada en el camposanto. SUR

De la tía Matilde de Picasso a Manzanita: la original visita teatralizada al Cementerio de Alhaurín de la Torre

La Cofradía de Jesús Caído del Paso y María Santísima de la Amargura organiza, con apoyo del Ayuntamiento, este recorrido por uno de los camposantos más antiguos de la provincia y que, el año pasado, reunió a más de 250 interesados en los difuntos ilustres del municipio

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Alhaurín de la Torre

Sábado, 1 de noviembre 2025, 14:29

Comenta

El próximo 8 de noviembre, una jornada antes del día del calendario que Manzanita grabó en la memoria de España con su canción 'Un Ramito ... de Violetas', el Parque Cementerio «Virgen del Carmen» de Alhaurín de la Torre, vuelve a ser el escenario de una visita teatraliza. Es una actividad singular, que cumplirá su séptima edición, un recorrido que permite conocer, entre otros, el lugar de reposo eterno de José Manuel Ortega Heredia, Manzanita, fallecido en el municipio del Valle del Guadalhorce en 2004.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estas son las cinco opciones que baraja el Ayuntamiento de Málaga para la Nueva Rosaleda
  2. 2 Un fallecido en la AP-7 a la altura de Mijas en un accidente entre un coche y un camión
  3. 3 Dispara a un menor y a un joven, ambos hermanastros, tras una discusión en un bar de Almayate
  4. 4 Encuesta: ¿Qué propuesta le parece mejor para la Nueva Rosaleda?
  5. 5 Álvaro Ávila deja de trabajar en Tasca Láska apenas dos meses después de anunciarse su fichaje tras cerrar La Alvaroteca
  6. 6

    El Real Club Mediterráneo negocia una prórroga para su sede de 40 años a cambio de tres millones
  7. 7 Víctor Aldama pide al juez Pedraz que le permita vender un edificio en Málaga para pagar un préstamo
  8. 8 Cambios en el equipo de gobierno de De la Torre: nuevos concejales para Churriana y Bailén-Miraflores
  9. 9

    Un malagueño en el crucero incendiado del Nilo: «El barco era una bola de fuego»
  10. 10 Arturo Pérez-Reverte estalla contra la regulación de la palabra cáncer

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur De la tía Matilde de Picasso a Manzanita: la original visita teatralizada al Cementerio de Alhaurín de la Torre

De la tía Matilde de Picasso a Manzanita: la original visita teatralizada al Cementerio de Alhaurín de la Torre