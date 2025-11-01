Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Archivan la causa contra el jefe de la Policía Local de Alhaurín el Grande por la supuesta agresión a un joven, hijo del exjefe

El juzgado ha decretado el sobreseimiento provisional de la denuncia al considerar que hubo una actuación amparada legítimamente

Irene Quirante

Irene Quirante

Sábado, 1 de noviembre 2025, 12:07

El Juzgado de Instrucción número 1 de Coín ha decretado el sobreseimiento y archivo provisional de la causa contra el jefe de la Policía Local de Alhaurín el Grande ... , al que un joven de la localidad, que es hijo del anterior responsable de este Cuerpo de Seguridad, había denunciado por agresión y detención ilegal. Tras la investigación, el juez ha concluido que no existen indicios suficientes para acreditar ninguno de los dos delitos por los que había sido denunciado.

