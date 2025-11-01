Archivan la causa contra el jefe de la Policía Local de Alhaurín el Grande por la supuesta agresión a un joven, hijo del exjefe

El Juzgado de Instrucción número 1 de Coín ha decretado el sobreseimiento y archivo provisional de la causa contra el jefe de la Policía Local de Alhaurín el Grande ... , al que un joven de la localidad, que es hijo del anterior responsable de este Cuerpo de Seguridad, había denunciado por agresión y detención ilegal. Tras la investigación, el juez ha concluido que no existen indicios suficientes para acreditar ninguno de los dos delitos por los que había sido denunciado.

De acuerdo con el auto judicial, al que SUR ha tenido acceso, los hechos denunciados por un delito de detención ilegal, en realidad, consistieron en una actuación legalmente amparada, ya que los efectivos lo condujeron a la Jefatura de la Policía Local al no estar el joven en posesión de su documento de identificación y haber sido propuesto para una sanción administrativa. El magistrado, por otro lado, tampoco ha apreciado que sufriera agresión alguna.

De acuerdo con la denuncia del joven, la tarde de Nochebuena de 2024 fue trasladado a dependencias policiales en contra de su voluntad tras tener un encontronazo con el mando en las inmediaciones de una gasolinera. Según su versión, todo empezó por reprochar a un conductor un acelerón que le obligó a él y a sus amigos a apartarse de la acera, tras lo que se apeó del vehículo el jefe del Cuerpo -que había sustituido a su padre en el cargo- y les increpó.

Sin identificación

Una patrulla acudió al lugar y, al no portar el joven su carnet de identidad, lo trasladó a la Jefatura. El denunciante consideraba que ello no era necesario pues era conocido por varios funcionarios por tratarse del hijo del anterior responsable de la Policía Local. Este argumento no ha prosperado para el juez, quien ha considerado legítimo que, al no ser posible su identificación en la vía pública, fuera conducido a dependencias policiales.

Tampoco hay elementos que prueben que fue introducido en el coche policial a la fuerza. De acuerdo con el juez, aunque las grabaciones de la cámara de la gasolinera captaron cómo el mando empujó al joven para que entrase en el vehículo patrulla, dicha acción «no revestía suficiente entidad» como para apreciar un delito de detención ilegal, «más allá del reproche social que pueda merecer tal actitud».

De igual forma, el juzgado no ha considerado acreditado el delito de lesiones leves. Según el denunciante, el mando le propinó un golpe en la cara cuando estaba en los asientos traseros del coche policial y aportó a la causa un parte médico que reflejaba una contusión oro-facial. No obstante, los agentes que estuvieron con el joven esa noche han asegurado que «no apreciaron ningún tipo de marca o señal compatible con un golpe» ni durante el traslado a Jefatura, ni en estas dependencias, ni posteriormente tras llevarlo a su domicilio.

«Ello conduce a considerar que no existen suficientes indicios de que la lesión que aparece reflejada en la documentación médica tuviera su origen en una agresión por parte del investigado, pues nos encontramos ante versiones contradictorias», concluye el magistrado, que esta misma semana ha decretado el sobreseimiento provisional y archivo de la causa. No obstante, la decisión todavía no es firme, ya que contra la misma cabe posibilidad de recurso.