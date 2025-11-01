Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Hacienda recauda un 20% más por renta y un 10% más por IVA en Málaga este año

La provincia enfila un nuevo récord anual en su aportación a las arcas estatales: hasta septiembre sus ingresos se acercan a los 4.400 millones de euros

Cristina Vallejo

Cristina Vallejo

Sábado, 1 de noviembre 2025, 00:42

Comenta

Es un síntoma de bonanza económica, creación de empleo, vigor del consumo y de los resultados empresariales: la recaudación de la Agencia Tributaria sigue al ... alza en el conjunto de España y también –y a mayor ritmo– en la provincia de Málaga. Tal es así que los ingresos de la Hacienda pública es previsible que a nivel estatal marquen un nuevo máximo histórico. En Málaga, mientras tanto, será el quinto año consecutivo de récord en su contribución a las arcas estatales. Los datos hasta septiembre que acaba de publicar este viernes el departamento que dirige María Jesús Montero así lo sugieren. Entre enero y septiembre, los malagueños pagaron un total de 4.383 millones de euros a Hacienda, una cifra un 16,2% superior a la del mismo periodo del ejercicio anterior. En todo el año pasado, la recaudación en esta provincia fue de algo más de 5.500 millones de euros. En España, el crecimiento es algo más modesto, del 10,1%, hasta los 225.747 millones de euros. En el conjunto de 2024, la recaudación en todo el Estado se acercó a los 295.000 millones de euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estas son las cinco opciones que baraja el Ayuntamiento de Málaga para la Nueva Rosaleda
  2. 2

    Rincón de la Victoria es el pueblo de Málaga con mayor renta per cápita y Benahavís, el más desigual
  3. 3 Dispara a un menor y a un joven, ambos hermanastros, tras una discusión en un bar de Almayate
  4. 4 Un fallecido en la AP-7 a la altura de Mijas en un accidente entre un coche y un camión
  5. 5 Álvaro Ávila deja de trabajar en Tasca Láska apenas dos meses después de anunciarse su fichaje tras cerrar La Alvaroteca
  6. 6 Seguimiento masivo y segunda jornada con miles de pruebas suspendidas por la huelga de los técnicos superiores en Málaga
  7. 7 Cambios en el equipo de gobierno de De la Torre: nuevos concejales para Churriana y Bailén-Miraflores
  8. 8 Un muerto y un herido grave tras registrarse una deflagración en la base militar de Viator
  9. 9 Encuesta: ¿Qué propuesta le parece mejor para la Nueva Rosaleda?
  10. 10 ¿Abren las tiendas en Málaga este sábado festivo, 1 de noviembre?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Hacienda recauda un 20% más por renta y un 10% más por IVA en Málaga este año

Hacienda recauda un 20% más por renta y un 10% más por IVA en Málaga este año