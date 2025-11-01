Hacienda recauda un 20% más por renta y un 10% más por IVA en Málaga este año

Es un síntoma de bonanza económica, creación de empleo, vigor del consumo y de los resultados empresariales: la recaudación de la Agencia Tributaria sigue al ... alza en el conjunto de España y también –y a mayor ritmo– en la provincia de Málaga. Tal es así que los ingresos de la Hacienda pública es previsible que a nivel estatal marquen un nuevo máximo histórico. En Málaga, mientras tanto, será el quinto año consecutivo de récord en su contribución a las arcas estatales. Los datos hasta septiembre que acaba de publicar este viernes el departamento que dirige María Jesús Montero así lo sugieren. Entre enero y septiembre, los malagueños pagaron un total de 4.383 millones de euros a Hacienda, una cifra un 16,2% superior a la del mismo periodo del ejercicio anterior. En todo el año pasado, la recaudación en esta provincia fue de algo más de 5.500 millones de euros. En España, el crecimiento es algo más modesto, del 10,1%, hasta los 225.747 millones de euros. En el conjunto de 2024, la recaudación en todo el Estado se acercó a los 295.000 millones de euros.

Las cifras de Málaga la colocan como séptima provincia en contribución a las arcas públicas del Estado –es la sexta en población-, por detrás de Madrid (101.600 millones), Barcelona (37.200 millones), Valencia (más de 11.200 millones), Sevilla (6.000 millones), Baleares (5.240 millones) y Alicante (4.652 millones). Málaga se sitúa por delante de A Coruña, que cuenta con una gran multinacional, Inditex, como contribuyente importante.

En cuanto a las comunidades autónomas, Andalucía es la cuarta en volumen de impuestos estatales abonados, con los 16.457 millones de euros hasta septiembre (un 11,7% más que en los nueve primeros meses del año pasado). Por delante se encuentran de nuevo Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana.

Volvamos a Málaga. El tributo por el que más ingresa la Hacienda estatal es el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: los malagueños llevan pagados ya 1.938 millones de euros por este concepto, un 19,3% más que por las mismas fechas del año pasado. En el conjunto de España, los ingresos de este tributo suben algo más modestamente, al 10,2%, hasta los cerca de 105.000 millones de euros.

1.938 millones de euros han pagado los habitantes de Málaga en concepto de IRPF a la Hacienda estatal, un 19,3% más que un año antes. La bonanza del empleo influye. En España el crecimiento es la mitad.

En la provincia, la aportación más relevante es la que pesa sobre los rendimientos del trabajo, que explican más de 1.320 millones de los 2.358 millones en ingresos brutos por esta figura fiscal. Aunque el informe de recaudación tributaria elaborado por los técnicos de Hacienda expone que la recaudación en septiembre a nivel estatal se ha situado algo por debajo de lo esperado debido a las menores subidas salariales que se observan en el sector privado según avanza el año y por la no actualización de los salarios públicos. También se está asistiendo a una menor recaudación por rentas del capital, sobre todo procedente de cuentas y depósitos bancarios, cuya remuneración se ha reducido al ritmo que ha marcado la bajada de los tipos de interés.

Dentro de los tributos directos –los que pesan sobre rentas y beneficios–, el Impuesto de Sociedades registra una recaudación de 616 millones de euros en la provincia entre enero y septiembre, un 10,4% más que un año antes. Este tributo despunta especialmente en el contexto nacional, puesto que el conjunto del país sus ingresos se mantienen prácticamente planos, apenas suben un 0,7%, aunque lo suficiente para rebasar la cota de los 15.000 millones.

Completa el inventario de los impuestos directos el Impuesto sobre la Renta de No Residentes, cuya recaudación crece un 36% en Málaga, hasta los 200 millones de euros.

Impuestos indirectos: IVA, especiales y tráfico exterior

1.485,7 millones de euros son los ingresos por IVA en Málaga entre enero y septiembre, un 10,7% más que en el mismo periodo de 2024. El ascenso en el país del rendimiento de este tributo se limita al 9,1%.

Pasamos a los impuestos indirectos, los que gravan el consumo general o de bienes concretos. De éstos, el tributo más relevante es el IVA, que en la provincia proporcionó ingresos de 1.485,7 millones de euros, un 10,7% más que un año antes. También en este caso Málaga bate al crecimiento experimentado en el conjunto de España, que se limita al 9,1%, hasta los 75.090 millones de euros. Normalmente, los expertos arguyen que en la provincia costasoleña los ingresos de este tributo crecen a mayor ritmo por la importancia del turismo y la presencia de la población flotante. En el conjunto de España el ascenso también le debe a la vuelta a los tipos normales en los bienes energéticos y en los alimentos, que el Gobierno había bajado con anterioridad ante la crisis inflacionista provocada por la invasión rusa de Ucrania.

Mientras tanto, los ingresos de los impuestos especiales –los que pesan sobre el alcohol, el tabaco o productos energéticos– ascendieron en la provincia a los 20 millones de euros entre enero y septiembre tras aumentar casi un 36% interanual (en España el aumento se limita al 5,4%). Y, por último, el impuesto sobre el tráfico exterior recaudó en Málaga 14,47 millones, casi un 20% más interanual.