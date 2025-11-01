Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Torremolinos

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Recreación del futuro cenador. A7GR

Así será el homenaje al mítico Castillo del Inglés de Torremolinos

El proyecto municipal, con apoyo de la Junta, ya tiene quien lo ejecute, con un presupuesto que supera los 60.000 euros

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Torremolinos

Sábado, 1 de noviembre 2025, 13:46

Comenta

Uno de los proyectos con los que Torremolinos quiere «dar un mayor peso y visibilidad a los principales enclaves y atractivos turísticos y culturales» del ... municipio ya ha concluido la fase administrativa. Se trata de la idea de recrear de uno de los protochiringuitos, que, con unas vistas al Mediterráneo espectaculares, eran uno de los atractivos de la casa de huéspedes que George Langworthy puso en marcha, después de adquirirlo, en el antiguo acuartelamiento de Santa Clara, en la Punta del Morro de Torremolinos. El recinto militar, que primero fue su vivienda, se convirtió en un hotel que, en el imaginario popular, pasó a ser conocido como el Castillo del Inglés.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estas son las cinco opciones que baraja el Ayuntamiento de Málaga para la Nueva Rosaleda
  2. 2 Un fallecido en la AP-7 a la altura de Mijas en un accidente entre un coche y un camión
  3. 3 Dispara a un menor y a un joven, ambos hermanastros, tras una discusión en un bar de Almayate
  4. 4 Encuesta: ¿Qué propuesta le parece mejor para la Nueva Rosaleda?
  5. 5 Álvaro Ávila deja de trabajar en Tasca Láska apenas dos meses después de anunciarse su fichaje tras cerrar La Alvaroteca
  6. 6

    El Real Club Mediterráneo negocia una prórroga para su sede de 40 años a cambio de tres millones
  7. 7 Víctor Aldama pide al juez Pedraz que le permita vender un edificio en Málaga para pagar un préstamo
  8. 8 Cambios en el equipo de gobierno de De la Torre: nuevos concejales para Churriana y Bailén-Miraflores
  9. 9

    Un malagueño en el crucero incendiado del Nilo: «El barco era una bola de fuego»
  10. 10 Seguimiento masivo y segunda jornada con miles de pruebas suspendidas por la huelga de los técnicos superiores en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Así será el homenaje al mítico Castillo del Inglés de Torremolinos

Así será el homenaje al mítico Castillo del Inglés de Torremolinos