Así será el homenaje al mítico Castillo del Inglés de Torremolinos

Uno de los proyectos con los que Torremolinos quiere «dar un mayor peso y visibilidad a los principales enclaves y atractivos turísticos y culturales» del ... municipio ya ha concluido la fase administrativa. Se trata de la idea de recrear de uno de los protochiringuitos, que, con unas vistas al Mediterráneo espectaculares, eran uno de los atractivos de la casa de huéspedes que George Langworthy puso en marcha, después de adquirirlo, en el antiguo acuartelamiento de Santa Clara, en la Punta del Morro de Torremolinos. El recinto militar, que primero fue su vivienda, se convirtió en un hotel que, en el imaginario popular, pasó a ser conocido como el Castillo del Inglés.

Este establecimiento es uno de los pioneros del turismo de la Costa del Sol y el paraje en el que se ubicaba, entre las playas de La Carihuela y El Bajondillo, que estuvieron separadas hasta que quedaron conectadas con la prolongación del paseo marítimo, fue escenario de anécdotas que han pasado a la historia.

Allí está documentado el que se considera el primer topless fotografiado en España, con Gala, la compañera y musa del genial Salvador Dalí, como protagonista. Ocurrió en 1930, durante su estancia en el alojamiento del inglés. Una escultura recuerda este gesto. También estuvieron allí hospedados Picasso o Luis Cernuda. Estas vacaciones inspiraron el relato 'El indolente', ambientado en el Torremolinos de la época.

La intervención prevista en la zona cuenta con financiación de la Junta, a través de la línea de ayudas reservadas para los municipio turísticos de Andalucía y ya ha sido adjudicada a la firma malagueña A7GR que, a través de su web, ya ha dado a conocer una recreación del nuevo elemento, para el que se plantea una estructura de acero totalmente desmontable, con una cubierta de prisma dodecagonal.

El plazo de ejecución previsto es inferior a los 3 meses establecidos como máximo en el pliego de licitación, tal y como puede consultarse en el expediente, y el presupuesto final, impuestos incluidos, es de 62.230,91 euros, con lo que se rebaja ligeramente el fijado en la licitación del contrato.

Por el momento, no hay una fecha exacta para el comienzo de la obra, tal y como indican fuentes municipal, al haber solicitado el contratista una prórroga. En cualquier caso, cuando se haya terminado esta recreación del cenador, Torremolinos pondrá a disposición de vecinos y visitantes un nuevo elemento de interés en la franja litoral, que evoque a los cenadores originales que será accesible y tendrá paneles de información sobre el castillo original y el posterior establecimiento hotelero.