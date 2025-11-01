Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Pellicer, durante el entrenamiento del miércoles. Migue Fernández

Sergio Pellicer: «No estamos siendo efectivos fuera de La Rosaleda y queremos quitarnos esa espina»

El técnico del Málaga confirmó la baja de Chupete para el duelo en Castellón después de que sufriera un golpe en Estepona

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Sábado, 1 de noviembre 2025, 11:09

Comenta

El principal 'pero' que se le puede achacar al Málaga de Pellicer es el rendimiento del equipo en sus salidas. Espera poder cambiar eso este ... domingo (18.30 horas) frente al Castellón, un conjunto que en la temporada en Primera RFEF le tenía tomada la medida al cuadro blanquiazul. El técnico de Nules reconoció de nuevo que «fuera de La Rosaleda no estamos siendo efectivos, así que a ver si nos podemos quitar esa espina. Tenemos que estar concentrados e intensos. Ellos van a salir con esa energía y valentía, y nosotros tenemos que hacerlo también, está en nuestro plan de partido. El Castellón es un equipo que lo conocemos perfectamente. Mantienen la misma idea a pesar de los cambios de entrenador, aunque con ciertos matices. A nivel físico son 'top', con muy buenos jugadores y que probablemente deberían estar más arriba. Ahora vienen de resultados adversos, y cuando no estás bien fuera, todos se ponen en alerta. Así que tenemos que generar esa incertidumbre en su estadio».

