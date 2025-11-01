Sergio Pellicer: «No estamos siendo efectivos fuera de La Rosaleda y queremos quitarnos esa espina»

El principal 'pero' que se le puede achacar al Málaga de Pellicer es el rendimiento del equipo en sus salidas. Espera poder cambiar eso este ... domingo (18.30 horas) frente al Castellón, un conjunto que en la temporada en Primera RFEF le tenía tomada la medida al cuadro blanquiazul. El técnico de Nules reconoció de nuevo que «fuera de La Rosaleda no estamos siendo efectivos, así que a ver si nos podemos quitar esa espina. Tenemos que estar concentrados e intensos. Ellos van a salir con esa energía y valentía, y nosotros tenemos que hacerlo también, está en nuestro plan de partido. El Castellón es un equipo que lo conocemos perfectamente. Mantienen la misma idea a pesar de los cambios de entrenador, aunque con ciertos matices. A nivel físico son 'top', con muy buenos jugadores y que probablemente deberían estar más arriba. Ahora vienen de resultados adversos, y cuando no estás bien fuera, todos se ponen en alerta. Así que tenemos que generar esa incertidumbre en su estadio».

Pellicer, que compareció unos minutos antes de que comenzara el último entrenamiento antes de viajar a Castellón, confirmó la baja de Chupete para este encuentro. El punta cordobés entró en el 79, poco después de que Dorrio hiciera el segundo para el Málaga, y sufrió un golpe en la parte posterior del muslo de su pierna izquierda en esos pocos minutos que estuvo sobre el césped. «Además de las bajas que ya se saben y las de Adrián (Niño) y Carlos (Puga), que creo que a alguno de ellos los podremos recuperar la semana que viene, Darko por sanción y Chupete por esa lesión no van a estar. Todavía no conocemos el alcance, estamos pendientes de su evolución».

A pesar del alto volumen de derrotas, el Málaga mantiene sus aspiraciones intactas, pues cosecha los mismos puntos (14) que los que tenía la pasada campaña a estas alturas del campeonato: «Creo que este año vamos a perder más partidos pero también vamos a ganar más, por cómo está la competición. El año pasado empatamos mucho, fueron muy pocas derrotas en la primera vuelta. Pienso que vamos a ganar más, pero también creo que tenemos que ser más regulares fuera de nuestro estadio. Ha habido veces que creo que fuera de casa hemos tenido que llevar el peso del partido, y creo que lo tenemos que seguir haciendo pero siendo más estables. Muchas veces los rivales se preparan para condenar tu error y nosotros lo tenemos que hacer también, con orden».