El Unicaja arrolla al Girona con un gran esfuerzo colectivo (95-71)

El Unicaja firmó su mejor partido de la temporada. Pese a las ausencias de jugadores importantes, los problemas físicos de otros y las dos derrotas ... con las que llegaba al encuentro contra el Girona, el equipo malagueño recuperó su versión solidaria para acabar arrollando a un rival que acabó rendido ante la intensidad defensa y buen baloncesto de los de Ibon Navarro (95-71). El partido fue más igualado de lo que refleja el marcador final, pues el conjunto catalán estuvo muy acertado desde la línea de tres y eso le permitió llegar con vida al último cuarto. En los momentos de más tensión, la mayor calidad de la plantilla malagueña fue clave con Duarte emergiendo, además del trabajo de jugadores como Kalinoski, Sulejmanovic o Barreiro.

El partido del miércoles en la Champions le vino fantástico al Unicaja porque ante el Oostende recuperó su nivel defensivo habitual. Con el listón alto, el equipo malagueño le puso las cosas muy complicadas a un Girona al que le costaba seguir el ritmo de los de Ibon Navarro, pero que se agarraba al partido a base de triples. El encuentro estuvo igualado hasta que Díaz y Kalinoski entraron en escena. El estadounidense es un lujo de jugador y fue el que cambió la tendencia del choque con su intensidad. Ambos entraron por Perry y Duarte y dieron al juego más dinamismo. Un parcial de 7-0 abrió la primera ventaja clara del Unicaja (16-10) que defendía de maravilla y controlaba el rebote con Barreiro, Tyson Pérez y un Sulejmanovic que aguantaba el dolor en su tobillo lesionado y ofrecía unas prestaciones excelentes. El 23-18 con el que se cerró el primer cuarto se antojaba corto, pero es que el Girona aguantaba a base de triples. En los primeros diez minutos sólo logró una canasta de dos, por cuatro de tres y cuatro tiros libres. Por cierto, Castañeda tuvo un paso fugaz y desafortunado por el partido con sólo tres minutos y ya no volvió hasta la segunda parte...

ESTADISTICAS DEL PARTIDO Unicaja 95 Min. Punt. Reb. Asist. Val. T. Pérez 21:41 18 7 1 21 O. Balcerowski 24:03 13 10 0 21 J. Webb 13:19 8 3 1 4 T. Kalinoski 20:14 4 1 2 2 J. Barreiro 18:22 7 7 1 11 A. Díaz 18:54 9 3 4 17 X. Castañeda 06:16 0 1 1 -4 E. Sulejmanovic 13:17 8 2 1 6 C. Duarte 21:48 14 2 5 17 K. Tillie 17:01 3 3 1 4 K. Perry 23:35 11 2 4 12 A. Butajevas 01:30 0 0 0 0 Bàsquet Girona 71 Min. Punt. Reb. Asist. Val. P. Busquets 28:08 12 4 0 4 D. Needham 23:43 10 0 3 8 S. Hollanders 05:19 0 2 0 -4 M. Hughes 18:26 12 3 0 12 G. Ferrando 02:14 0 0 0 -2 P. Vildoza 14:54 3 1 1 1 O. Livingston 25:38 11 4 6 16 M. Geben 19:52 6 8 0 8 J. Fernández 18:32 8 5 1 13 S. Martínez 24:06 6 2 3 5 N. Maric 02:30 0 0 0 -1 M. Susinskas 16:38 3 0 0 -2

El juego del Unicaja era por momentos brillante, ahora con Webb haciendo daño desde el puesto de alero, aprovechando su superioridad física, y Balcerowski haciéndose visible para sus compañeros y finalizando muy bien. El ataque malagueño funcionaba, pero mucho mejor la defensa, que sólo Hughes conseguía romper con sus triples. El estadounidense fue el baluarte del ascenso del Betis la pasada campaña y ahora demuestra su calidad en la ACB. Sus puntos acercaron al Girona (37-31), pero en lugar de parar el partido, Ibon Navarro devolvió a la pista a sus dos 'perros de presa', Barreiro y Kalinoski, que con su intensidad elevaron la renta hasta los trece puntos (44-31). Amagó con romper el partido el Unicaja, pero de nuevo los triples mantuvieron con vida a su rival. Fue llamativo que en toda la primera parte el equipo catalán sólo anotó dos canastas de dos, pero le valía con un 9/21 desde el 6,75 para perder sólo 46-39 al descanso.

El partido perdió calidad en el arranque de la segunda parte, pero ganó en tensión y dureza. El Girona necesitaba elevar su físico para poder competir y al Unicaja le costó superar este intento de reacción de su rival. Tuvo un momento de crisis cuando el argentino Juan Fernández dejó algún detalle de calidad. El equipo catalán se acercaba en el marcador (53-49, min.26), pero en ese momento decidió la calidad del Unicaja. Primero llegó un triple de Tillie y luego una gran penetración de Duarte. Las cosas volvían a su sitio y los de Ibon Navarro recuperaban el control del partido por completo gracias a su defensa y una gran solvencia en ataque para cerrar el tercer cuarto ganando por trece puntos (70-57).

La victoria estaba más cerca, pero no logró cerrar el partido el equipo malagueño y el Girona se aprovechó de sus errores en el arranque del último cuarto para recuperarse con un parcial de 0-7 (70-64). Fue un momento de tensión otra vez resuelto con la calidad individual de Duarte, primero, y de Perry, después. A cinco minutos del final, el Unicaja dominaba 79-68 tras dos grandes acciones defensivas que culminó el base estadounidense. Cuando estaba más cerca, el golpe anímico que se llevó el Girona fue fuerte, porque ya no encontró la forma de responder al gran esfuerzo defensivo del equipo malagueño, que acabó lanzado y arrasando con un Tyson Pérez que no para de crecer.