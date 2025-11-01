Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Tyson Pérez machaca ante Livingston en el partido ante el Girona.

Ver 20 fotos
Tyson Pérez machaca ante Livingston en el partido ante el Girona. Salvador Salas
Liga Endesa

El Unicaja arrolla al Girona con un gran esfuerzo colectivo (95-71)

Superó las bajas de varios jugadores y los problemas físicos de otros para hacer ganar con un gran esfuerzo defensivo

Juan Calderón

Juan Calderón

Málaga

Sábado, 1 de noviembre 2025, 21:24

Comenta

El Unicaja firmó su mejor partido de la temporada. Pese a las ausencias de jugadores importantes, los problemas físicos de otros y las dos derrotas ... con las que llegaba al encuentro contra el Girona, el equipo malagueño recuperó su versión solidaria para acabar arrollando a un rival que acabó rendido ante la intensidad defensa y buen baloncesto de los de Ibon Navarro (95-71). El partido fue más igualado de lo que refleja el marcador final, pues el conjunto catalán estuvo muy acertado desde la línea de tres y eso le permitió llegar con vida al último cuarto. En los momentos de más tensión, la mayor calidad de la plantilla malagueña fue clave con Duarte emergiendo, además del trabajo de jugadores como Kalinoski, Sulejmanovic o Barreiro.

