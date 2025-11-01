Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una de las nietas del arquitecto, María Victoria García Guerrero-Strachan, junto al alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, ante la tumba. Cristina Pinto

Málaga

El homenaje a la arquitectura inmortal de Guerrero Strachan

Durante el acto, celebrado en el Cementerio de San Miguel, se hizo entrega de tres premios y una ofrenda floral junto al alcalde Francisco de la Torre

Cristina Pinto

Cristina Pinto

Sábado, 1 de noviembre 2025, 14:52

Comenta

«Homenaje y recuerdo a quienes se fueron pero dejaron con sus hechos una memoria eterna». Esas fueron las primeras palabras del periodista Domi del ... Postigo, presentador del acto homenaje a Fernando Guerrero Strachan (1880-1930) el malagueño al que la ciudad debe su estilo arquitectónico: desde la Iglesia del Sagrado Corazón, el Ayuntamiento o Miramar hasta las Casas de Félix Sáenz, el Seminario Diocesano o la Casa de las Palmeras, actual sede del Colegio de Arquitectos. Más de un centenar de personas quisieron participar en este homenaje que se celebró en la mañana de este 1 de noviembre en el Cementerio Histórico de San Miguel, como ya es costumbre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estas son las cinco opciones que baraja el Ayuntamiento de Málaga para la Nueva Rosaleda
  2. 2 Un fallecido en la AP-7 a la altura de Mijas en un accidente entre un coche y un camión
  3. 3 Dispara a un menor y a un joven, ambos hermanastros, tras una discusión en un bar de Almayate
  4. 4 Encuesta: ¿Qué propuesta le parece mejor para la Nueva Rosaleda?
  5. 5 Álvaro Ávila deja de trabajar en Tasca Láska apenas dos meses después de anunciarse su fichaje tras cerrar La Alvaroteca
  6. 6

    El Real Club Mediterráneo negocia una prórroga para su sede de 40 años a cambio de tres millones
  7. 7 Víctor Aldama pide al juez Pedraz que le permita vender un edificio en Málaga para pagar un préstamo
  8. 8 Cambios en el equipo de gobierno de De la Torre: nuevos concejales para Churriana y Bailén-Miraflores
  9. 9

    Un malagueño en el crucero incendiado del Nilo: «El barco era una bola de fuego»
  10. 10 Arturo Pérez-Reverte estalla contra la regulación de la palabra cáncer

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El homenaje a la arquitectura inmortal de Guerrero Strachan

El homenaje a la arquitectura inmortal de Guerrero Strachan