¿Qué ha pasado hoy en Málaga?

Resumen de las principales noticias del martes, 28 de octubre de 2025

SUR

Martes, 28 de octubre 2025, 21:25

María Victoria Atencia, Premio Nacional de las Letras

Los economistas alertan: la falta de vivienda y los problemas de movilidad pueden lastrar el crecimiento de Málaga

Despliegue en el mar para arrestar a un hombre tras intentar atracar con un cuchillo a un médico en Marbella

El pleno de Málaga exigirá al Gobierno que garantice la electricidad para el nuevo hospital y la ampliación del aeropuerto

Málaga estará en alerta amarilla por lluvias mañana miércoles

Herido grave un motorista tras sufrir una caída en la A-7 en Torre de Benagalbón

Acuchilla en la cara a un hombre de 40 años a plena luz del día en el Centro de Málaga

Proyecto Hombre cumple cuarenta años en Málaga: de la heroína a las nuevas adicciones

Evacuado un conductor de 79 años tras chocar contra la Fuente de los Ocho Caños de Ronda

Primeras obras para recuperar el edificio más deteriorado en La Palmilla: este es el proyecto

Top 50
  1. 1 Detenido en Benalmádena por retener en su casa y violar con «gran violencia» a una joven a la que conoció en Tinder
  2. 2 ¿Quieres optar a una VPO de alquiler en Málaga por unos 500 euros al mes? Esto es lo que tienes que saber
  3. 3 Zona de Bajas Emisiones de Málaga: comprueba si podrás circular con tu vehículo
  4. 4

    Tres muertos en dos semanas en Galicia por el ataque de avispas asiáticas
  5. 5 Una discusión en un bar y la burla de que llevaba una pistola «de juguete» desataron el último tiroteo en Málaga
  6. 6 El SAS aprueba una nueva Oferta de Empleo Público con 10.289 plazas, un 25% de ellas para Enfermería
  7. 7 Suspenden a un profesor del conservatorio profesional de danza de Málaga denunciado por propasarse con una menor
  8. 8 Málaga estará en alerta amarilla por lluvias mañana miércoles
  9. 9

    Emilio Alba abandona la jefatura de Oncología del Clínico: «En 35 años la supervivencia del cáncer ha pasado del 30% al 60%»
  10. 10 Evacúan grave a un hombre de 40 años tras una reyerta en Antequera en la que recibió un botellazo

