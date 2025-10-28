Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El acto de celebración del 40º aniversario de Proyecto Hombre en Málaga, este martes en el auditorio Edgar Neville. Migue Fernández

Proyecto Hombre cumple cuarenta años en Málaga: de la heroína a las nuevas adicciones

Mil personas, de media, al año, pasan por las instalaciones de esta organización en la provincia

Cristina Vallejo

Cristina Vallejo

Martes, 28 de octubre 2025, 13:06

Corrían los primeros años ochenta y una pandemia asolaba a la juventud europea: la heroína. En Italia comenzó un movimiento para prevenir la caída en ... la drogadicción o, una vez en sus garras, arrancar a la gente de ellas. El gran ideólogo de la iniciativa, de Progetto Uomo, fue el religioso Mario Picchi, fallecido en el año 2010, de quien el obispo emérito de la diócesis de Málaga, Jesús Catalá, este martes en que se celebran los cuarenta años de Proyecto Hombre en Málaga, afirmó que buscaba «ayudar a la gente con adicciones para que se estructurara personalmente, porque eso era lo que les fallaba, y ello desde los valores cristianos, porque divinizan al hombre». «Proyecto Hombre en Málaga ha sido fiel a ese doble objetivo», aseguró Catalá, que recordó que el desembarco de la organización en este territorio -la primera provincia andaluza en contar con su asistencia- fue posible gracias a la contribución de los Terciarios Capuchinos -que ya no están presentes en Málaga-, la Asociación Horizontes de Marbella y la propia diócesis de la mano de Cáritas. También homenajeó a dos personas clave que conectaron la Roma de Picchi con Málaga: el obispo Ramón Buxarrais y Benito Gil. Este último, terciario capuchino, fue él mismo a formarse a Italia como terapeuta para iniciar el programa en la costa del Sol.

