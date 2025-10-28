Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El consejero de Industria, durante su intervención en el foro de SUR. SALVADOR SALAS

El pleno de Málaga exigirá al Gobierno que garantice la electricidad para el nuevo hospital y la ampliación del aeropuerto

El Grupo Popular presentará una moción urgente tras la advertencia que el consejero de Industria de la Junta lanzó el lunes en el foro de SUR

Ignacio Lillo
Antonio M. Romero

Ignacio Lillo y Antonio M. Romero

Málaga

Martes, 28 de octubre 2025, 14:41

Comenta

El consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, lanzó una advertencia preocupante en el foro organizado por SUR el pasado lunes. Y es ... que proyectos clave como el del tercer hospital, la ampliación del aeropuerto de Málaga y los desarrollos previstos en el puerto de la capital no tienen garantizada aún la potencia eléctrica.

