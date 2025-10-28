El pleno de Málaga exigirá al Gobierno que garantice la electricidad para el nuevo hospital y la ampliación del aeropuerto

El consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, lanzó una advertencia preocupante en el foro organizado por SUR el pasado lunes. Y es ... que proyectos clave como el del tercer hospital, la ampliación del aeropuerto de Málaga y los desarrollos previstos en el puerto de la capital no tienen garantizada aún la potencia eléctrica.

Son proyectos nuevos que no han iniciado la tramitación y que por tanto no tienen potencia asignada, dentro de un panorama preocupante, en el que el 100% de las redes de la provincia están actualmente ocupadas y no hay capacidad para enganchar iniciativas de gran demanda como estas. «El Gobierno de España tiene que cambiar el paso o esos proyectos no seran viables», dijo.

La reacción no se ha hecho esperar. Tras las palabras del consejero, el equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Málaga llevará al próximo pleno, que tendrá lugar el jueves, 30 de octubre, una moción urgente, que previsiblemente saldrá adelante gracias a su mayoría absoluta (y a la espera de la decisión de voto de los grupos de la oposición).

En la moción, el Grupo Popular reclamará al Ejecutivo central que garantice el suministro eléctrico para estos y otros grandes proyectos que se están desarrollando actualmente en la capital malagueña, así como para las iniciativas empresariales que han pedido implantarse y que tampoco tienen garantizado el acceso a la red.

Suministro para el nuevo hospital

Por su parte, la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, ha asegurado que ya se está trabajando para asegurar el suministro de energía eléctrica al nuevo hospital, un proyecto que es «estratégico y como tal tendrá prioridad en el momento en el que, una vez que se construya, necesite la potencia eléctrica que necesite».

Además, la delegada se compromete a que en el inicio de la próxima fase constructiva las obra tendrán la energía necesaria, «con lo cual en ningún caso se va a ver comprometido por una falta de potencia eléctrica». «Es una infraestructura clave para el futuro de Málaga y de todos los malagueños», ha afirmado.

Navarro puso en contexto el mensaje del consejero, en el sentido de que hay que dimensionar la red de transporte eléctrico, «que ahora mismo está muy por debajo de las necesidades que tiene una provincia tan dinámica y con tanto crecimiento económico y de empresas». «Málaga está muy por debajo de las necesidades que tenemos en cuanto a la red y los puntos de evacuación».

«El Gobierno tiene que tomárselo en serio. Han sido diferentes marcos de financiación de la red de transporte eléctrico que se han ido sucediendo desde que nosotros estamos en el Gobierno de la Junta de Andalucía, y a todos se han ido presentando alegaciones que luego no se han atendido por parte del Ministerio». «Se lo hemos hecho saber al Gobierno de España: necesitamos que se redimensione esa red de transporte eléctrico en Andalucía, que haga que los puntos de evacuación estén mucho más repartidos», también para permitir la evacuación de la producción de las energías renovables.