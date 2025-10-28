Evacuado un conductor de 79 años tras chocar contra la Fuente de los Ocho Caños de Ronda

Un hombre de 79 años ha sido evacuado a un hospital tras colisionar su vehículo contra la Fuente de los Ocho Caños, en Ronda. Ha ... sucedido a mediodía de este martes, sobre las 13.15 horas, cuando los testigos han dado la voz de alarma a los servicios de Emergencias 112-Andalucía.

El suceso ha causado cierto revuelo al tener lugar en uno de los puntos más emblemáticos y visitados de la ciudad del Tajo. De inmediato, se han movilizado los efectivos de la Policía Local, así como los bomberos del Consorcio Provincial y los servicios sanitarios.

De acuerdo con los alertantes, al principio parecía que el anciano, que es natural de Arriate aunque vive en Ronda, había quedado atrapado en el turismo, aunque finalmente pudo salir del mismo con ayuda de algunos vecinos.

Según las fuentes, el accidentado explicó a los agentes que intentó detener la marcha, sin que los frenos del vehículo le respondieran. Los sanitarios lo han trasladado al Hospital de la Serranía de Ronda, aunque todo apunta a que la evacuación se habría hecho de manera preventiva para descartar lesiones internas.

A continuación, se ha procedido a la retirada del automóvil, que quedó completamente dañado por la parte delantera, así como a la limpieza de la calzada por parte de los bomberos.