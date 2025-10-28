Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Acuchilla en la cara a un hombre de 40 años a plena luz del día en el Centro de Málaga

El herido ha sido evacuado este martes al Hospital Regional de Málaga

María José Díaz Alcalá

María José Díaz Alcalá

Martes, 28 de octubre 2025, 18:20

Comenta

Un hombre de 40 años ha sido evacuado este martes al Hospital Regional de Málaga tras, supuestamente, ser acuchillado en la cara por otro a ... plena luz del día y en el Centro de Málaga.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido en Benalmádena por retener en su casa y violar con «gran violencia» a una joven a la que conoció en Tinder
  2. 2 Zona de Bajas Emisiones de Málaga: comprueba si podrás circular con tu vehículo
  3. 3 ¿Quieres optar a una VPO de alquiler en Málaga por unos 500 euros al mes? Esto es lo que tienes que saber
  4. 4 Suspenden a un profesor del conservatorio profesional de danza de Málaga denunciado por propasarse con una menor
  5. 5

    Tres muertos en dos semanas en Galicia por el ataque de avispas asiáticas
  6. 6 El SAS aprueba una nueva Oferta de Empleo Público con 10.289 plazas, un 25% de ellas para Enfermería
  7. 7 Una discusión en un bar y la burla de que llevaba una pistola «de juguete» desataron el último tiroteo en Málaga
  8. 8 Málaga estará en alerta amarilla por lluvias mañana miércoles
  9. 9 Evacúan grave a un hombre de 40 años tras una reyerta en Antequera en la que recibió un botellazo
  10. 10

    Emilio Alba abandona la jefatura de Oncología del Clínico: «En 35 años la supervivencia del cáncer ha pasado del 30% al 60%»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Acuchilla en la cara a un hombre de 40 años a plena luz del día en el Centro de Málaga

Acuchilla en la cara a un hombre de 40 años a plena luz del día en el Centro de Málaga