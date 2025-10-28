Acuchilla en la cara a un hombre de 40 años a plena luz del día en el Centro de Málaga

Un hombre de 40 años ha sido evacuado este martes al Hospital Regional de Málaga tras, supuestamente, ser acuchillado en la cara por otro a ... plena luz del día y en el Centro de Málaga.

Ha ocurrido sobre las 12.30 horas, cuando el Servicio de Emergencias 112 Andalucía ha recibido una llamada que alertaba de un varón sangrando por la cara en la Plaza Imagen tras ser agredido por otro con la culata de un cuchillo. A continuación, la víctima se habría resguardado en su domicilio.

Hasta el lugar han acudido efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061 y de Policía Nacional. A su llegada, los facultativos han atendido al afectado y lo han trasladado al Hospital Regional, han comunicado al 112. Por el momento, se desconoce el estado en el que se encuentra.

Cabe recordar que la semana pasada se contabilizaron tres apuñalamientos consecutivos en la capital. El último tuvo lugar en la avenida de Europa y la víctima, un hombre de 54 años, tuvo que ser evacuado también en ambulancia por una herida sangrante en el tórax.

El día anterior (20 de octubre) una mujer de 59 años también resultó herida tras sufrir una agresión con arma blanca a manos de otra en la avenida Pedro Salinas, pasadas las ocho de la tarde. En esta ocasión, la afectada también fue trasladada al Hospital Carlos Haya, aunque se desconoce el estado de la misma.

El domingo 19, poco después de las nueve y media de la noche, en la calle Conde Lucanor, un hombre de 40 años supuestamente era abordado por otro cuando salía del campo de fútbol de Guadalmar y se dirigía hacia su coche. Los testigos se percataron del forcejeo y oyeron un grito. El afectado, que presentaba heridas en un muslo y en el brazo izquierdo, fue evacuado a El Clínico.