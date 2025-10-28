Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Despliegue en el mar para arrestar a un hombre tras intentar atracar con un cuchillo a un médico en Marbella

Marbella Se Queja

Despliegue en el mar para arrestar a un hombre tras intentar atracar con un cuchillo a un médico en Marbella

Efectivos de la Policía Local y de Bomberos se han movilizado con una lancha para llegar hasta el sospechoso

Irene Quirante

Irene Quirante

Martes, 28 de octubre 2025, 17:13

Comenta

Un hombre ha sido detenido esta mañana en Marbella después de que, presuntamente, intentase robar a un médico a punta de cuchillo. El supuesto ladrón, ... al parecer, intentó refugiarse en el agua para evitar su detención, lo que ha obligado a movilizar a los bomberos para, con ayuda de una lancha, llegar hasta él.

