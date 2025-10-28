Despliegue en el mar para arrestar a un hombre tras intentar atracar con un cuchillo a un médico en Marbella

Un hombre ha sido detenido esta mañana en Marbella después de que, presuntamente, intentase robar a un médico a punta de cuchillo. El supuesto ladrón, ... al parecer, intentó refugiarse en el agua para evitar su detención, lo que ha obligado a movilizar a los bomberos para, con ayuda de una lancha, llegar hasta él.

Los hechos han ocurrido este martes, poco antes de las 10.00 horas. De acuerdo con las fuentes, el amago de atraco ha ocurrido en una zona de aparcamientos próxima al Hospital Quirón. Tras el suceso, en el que la víctima no resultó herida, el supuesto ladrón huyó a bordo de una bicicleta pero fue localizado por la policía.

El sospechoso, al saberse descubierto, huyó en dirección a la playa de San Ramón, donde se desprendió de los efectos y las prendas que vestía. En ropa interior y con el rostro todavía oculto bajo un casco de moto, corrió mar adentro para intentar impedir su arresto.

El suceso, además de a varias unidades de la Policía Local, ha obligado a movilizar a los bomberos, que han trasladado una lancha para rescatar al hombre. Durante la maniobra, tanto los efectivos que iban a bordo de la embarcación y otros más que se encontraban en un espigón a escasos metros del hombre hicieron lo posible por calmarlo, ya que estaba amenazando con hacerse daño.

El sospechoso, de origen cubano, se trata de un conocido por los agentes que trabajan en la Costa del Sol ya que ha sido detenido en reiteradas ocasiones. Según las fuentes, todo apunta a que padece problemas mentales. Al parecer, hace solo unas semanas también fue rescatado del agua en Benalmádena tras robar un kayak, supuestamente con intención de llegar a Marruecos.