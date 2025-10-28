Herido grave un motorista tras sufrir una caída en la A-7 en Torre de Benagalbón
El suceso, registrado a las 17.00 horas, sentido Almería, ha motivado hasta cuatro kilómetros de retenciones
Málaga
Martes, 28 de octubre 2025, 18:16
Un motorista ha resultado herido «de gravedad» tras sufrir una caída en la tarde de este miércoles en la A-7 a la altura de ... Torre de Benagalbón. El accidente, registrado sobre las 17.00 horas en el kilómetro 968, sentido Almería, ha motivado el cierre del carril derecho así como hasta cuatro kilómetros de retenciones, según la información facilitada por el Centro de Gestión del Tráfico.
Por su parte, la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) ha asegurado que varios alertantes han dado el aviso de que el motorista se encontraba, al parecer, «inconsciente». Hasta el lugar del suceso se han desplazado efectivos de la Guardia Civil así como sanitarios.
