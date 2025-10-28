Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El accidente se ha registrado en el kilometro 968 de la A-7, en Rincón. Tráfico

Herido grave un motorista tras sufrir una caída en la A-7 en Torre de Benagalbón

El suceso, registrado a las 17.00 horas, sentido Almería, ha motivado hasta cuatro kilómetros de retenciones

Rossel Aparicio

Rossel Aparicio

Málaga

Martes, 28 de octubre 2025, 18:16

Comenta

Un motorista ha resultado herido «de gravedad» tras sufrir una caída en la tarde de este miércoles en la A-7 a la altura de ... Torre de Benagalbón. El accidente, registrado sobre las 17.00 horas en el kilómetro 968, sentido Almería, ha motivado el cierre del carril derecho así como hasta cuatro kilómetros de retenciones, según la información facilitada por el Centro de Gestión del Tráfico.

