Recreación del proyecto previsto para el número 27 de la calle Cabriel. Sur

Primeras obras para recuperar el edificio más deteriorado en La Palmilla: este es el proyecto

El Ayuntamiento prevé iniciar en los próximos días las demoliciones interiores en el bloque de la calle Cabriel que sufrió un incendio en 2018

Jesús Hinojosa

Jesús Hinojosa

Málaga

Martes, 28 de octubre 2025, 14:27

Comenta

El edificio del número 27 de la calle Cabriel, en La Palmilla, constituye un triste ejemplo de la degradación de algunas construcciones en esta barriada ... de Málaga. Tras más de una década de anuncios de las administraciones para acometer mejoras en este inmueble, en 2018 sufrió un grave incendio que obligó a su desalojo total. Desde entonces, el Ayuntamiento ha dado pasos para la recuperación de este bloque con su expropiación y el diseño de un proyecto para convertirlo en un equipamiento público de 13 plantas en el que habría pisos para jóvenes, mayores y familias con necesidad temporal de alojamiento, además de salas para talleres de empleo, un centro de emprendedores, programas de apoyo a las familias y espacio para colectivos vecinales.

