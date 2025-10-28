Los economistas alertan: la falta de vivienda y los problemas de movilidad pueden lastrar el crecimiento de Málaga

«No news, good news», dice la famosa frase, que se aplica a la nueva edición del Barómetro Económico de Málaga, presentado hoy por el ... Colegio de Economistas de Málaga. El informe mantiene la previsión de crecimiento para la economía malagueña para este año en el 2,8%, una tasa «muy buena», aunque sea inferior a la de años anteriores, ya que según ha explicado el director de estudios de la institución, Javier Font, «no es posible ni positivo mantener tasas tan altas de crecimiento; toda economía sana tiende al equilibrio». «Los indicadores que hemos recopilado nos siguen diciendo que Málaga tiene potencial para seguir creciendo; es un motor para la economía andaluza y española», ha resumido el decano, Manuel Méndez. El empleo sigue creciendo a buen ritmo (el paro no tanto, pero es porque crece la población activa); el turismo no se ha frenado como parecía que iba a ocurrir; tanto el índice de confianza empresarial como la creación de empresas siguen aumentando... Todos los datos son buenos a excepción de la inflación, que sigue mostrando una «resistencia a la baja» que los expertos achacan al propio dinamismo que muestra la propia economía malagueña. Sin embargo, la institución ha lanzado una advertencia: hay dos problemas difícilmente resolubles a corto plazo, la vivienda y los problemas de movilidad, que pueden impedir mantener un crecimiento sostenido.

«Los retos que tiene Málaga son claros: vivienda y transporte; entendiendo éste no solo como transporte de personas sino de mercancías. Y ambos están relacionados porque puede haber personas que no quieran o puedan instalarse en Málaga y sí en otras poblaciones limítrofes, pero si no contamos con una red de movilidad adecuada, no van a poder hacerlo», ha apuntado Manuel Méndez, que ha aludido a la colaboración público-privada como única vía para avanzar en la resolución de estos complicados retos.

Déficit de viviendas

Antonio Pedraza, vicedecano del Colegio de Economistas, ha puesto cifras al déficit de viviendas que hay en la provincia: «A nivel nacional, diferentes instituciones han señalado que faltan aproximadamente 700.000 viviendas. Si extrapolamos esta cifra a Málaga podemos estar hablando de entre 35.000 y 45.000 viviendas». Este desfase entre oferta y demanda, que es lo que según el diagnóstico de la institución está detrás de la escalada alcista de precios, no se va a solucionar a corto plazo; «como mínimo harán falta cinco o seis años», ha opinado Pedraza.

Y si hablamos de infraestructuras, los plazos para ver solucionadas en las carencias actuales «son aún mayores», ha lamentado Font, que ha puesto de ejemplo el aeropuerto, ya cercano a la saturación de su capacidad y con un plan de ampliación que aún está por definirse. «Podemos estar hablando de diez o doce años para ver esas actuaciones en las infraestructuras de movilidad y para entonces, probablemente las necesidades de movilidad habrán cambiado por completo», ha afirmado.

«Sería imposible que Málaga fuera lo que es ahora sin las ingraestructuras que se hicieron en su día: el AVE, la circunvalación, el aeropuerto, el puerto, el metro... Extrapolando al futuro, si queremos seguir creciendo de forma sostenida y sostenible tenemos que invertir en esas comunicaciones», ha argumentado el director de estudios del Colegio de Economistas.