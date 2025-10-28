Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Antonio Pedraza, Manuel Méndez, Isabel Rodríguez y Javier Font.

Los economistas alertan: la falta de vivienda y los problemas de movilidad pueden lastrar el crecimiento de Málaga

En la provincia hay un déficit de entre 35.000 y 45.000 casas, según la estimación del Colegio de Economistas

Nuria Triguero

Nuria Triguero

Málaga

Martes, 28 de octubre 2025, 13:43

Comenta

«No news, good news», dice la famosa frase, que se aplica a la nueva edición del Barómetro Económico de Málaga, presentado hoy por el ... Colegio de Economistas de Málaga. El informe mantiene la previsión de crecimiento para la economía malagueña para este año en el 2,8%, una tasa «muy buena», aunque sea inferior a la de años anteriores, ya que según ha explicado el director de estudios de la institución, Javier Font, «no es posible ni positivo mantener tasas tan altas de crecimiento; toda economía sana tiende al equilibrio». «Los indicadores que hemos recopilado nos siguen diciendo que Málaga tiene potencial para seguir creciendo; es un motor para la economía andaluza y española», ha resumido el decano, Manuel Méndez. El empleo sigue creciendo a buen ritmo (el paro no tanto, pero es porque crece la población activa); el turismo no se ha frenado como parecía que iba a ocurrir; tanto el índice de confianza empresarial como la creación de empresas siguen aumentando... Todos los datos son buenos a excepción de la inflación, que sigue mostrando una «resistencia a la baja» que los expertos achacan al propio dinamismo que muestra la propia economía malagueña. Sin embargo, la institución ha lanzado una advertencia: hay dos problemas difícilmente resolubles a corto plazo, la vivienda y los problemas de movilidad, que pueden impedir mantener un crecimiento sostenido.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Zona de Bajas Emisiones de Málaga: comprueba si podrás circular con tu vehículo
  2. 2 Detenido en Benalmádena por retener en su casa y violar con «gran violencia» a una joven a la que conoció en Tinder
  3. 3 Suspenden a un profesor del conservatorio profesional de danza de Málaga denunciado por propasarse con una menor
  4. 4 ¿Quieres optar a una VPO de alquiler en Málaga por unos 500 euros al mes? Esto es lo que tienes que saber
  5. 5 Evacúan grave a un hombre de 40 años tras una reyerta en Antequera en la que recibió un botellazo
  6. 6 El SAS aprueba una nueva Oferta de Empleo Público con 10.289 plazas, un 25% de ellas para Enfermería
  7. 7 Una discusión en un bar y la burla de que llevaba una pistola «de juguete» desataron el último tiroteo en Málaga
  8. 8

    Emilio Alba abandona la jefatura de Oncología del Clínico: «En 35 años la supervivencia del cáncer ha pasado del 30% al 60%»
  9. 9 Aemet avisa de lluvias «consistentes» en Andalucía con posibilidad de «algún tornado o tromba marina»: cinco provincias en alerta
  10. 10 Un accidente con dos vehículos implicados deja cuatro kilómetros de atascos en la A-7 en Benalmádena

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Los economistas alertan: la falta de vivienda y los problemas de movilidad pueden lastrar el crecimiento de Málaga

Los economistas alertan: la falta de vivienda y los problemas de movilidad pueden lastrar el crecimiento de Málaga