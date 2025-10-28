Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Turistas este lunes en el entorno del Guadalmedina. Salvador Salas

Málaga estará en alerta amarilla por lluvias mañana miércoles

El inicio de la semana se salda con precipitaciones mal repartidas, que sobre todo han beneficiado a Mijas, Benalmádena y algunas zonas de la capital y Rincón

Chus Heredia

Chus Heredia

Martes, 28 de octubre 2025, 00:23

Comenta

La previsión dibuja varios días consecutivos de lluvia, e incluso, ha amarilleado el mapa de alertas de la provincia. El episodio amarillo en la madrugada ... del domingo al lunes se saldó sin consecuencias y con un premio mal repartido. Buen riego para la Sierra de Mijas y lluvias menos reseñables en puntos como Cártama, Málaga, Cañete la Real o Fuente de Piedra. En otros puntos no oficiales también ha habido lluvia digna de mención: Alhaurín de la Torre, Este de Málaga, Benalmádena o Rincón. Habrá que estar atentos a posibles nuevas alertas. Este miércoles será la próxima. Con un 70% de probabilidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Zona de Bajas Emisiones de Málaga: comprueba si podrás circular con tu vehículo
  2. 2 Evacúan grave a un hombre de 40 años tras una reyerta en Antequera en la que recibió un botellazo
  3. 3 Suspenden a un profesor del conservatorio profesional de danza de Málaga denunciado por propasarse con una menor
  4. 4

    Emilio Alba abandona la jefatura de Oncología del Clínico: «En 35 años la supervivencia del cáncer ha pasado del 30% al 60%»
  5. 5

    Los populares van de boda: se casa la concejala de Juventud de Málaga
  6. 6 Las primeras lluvias de entidad del otoño, un premio mal repartido que recae en Mijas y Alhaurín de la Torre
  7. 7

    Puigdemont rompe con Sánchez y deja la legislatura española en la cuerda floja
  8. 8 Un accidente con dos vehículos implicados deja cuatro kilómetros de atascos en la A-7 en Benalmádena
  9. 9 Detectan derivados de cannabis en unas gominolas vendidas en España
  10. 10

    Un parque para los vecinos de Teatinos: el Ayuntamiento de Málaga selecciona a la empresa constructora

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Málaga estará en alerta amarilla por lluvias mañana miércoles

Málaga estará en alerta amarilla por lluvias mañana miércoles