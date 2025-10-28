Málaga estará en alerta amarilla por lluvias mañana miércoles

La previsión dibuja varios días consecutivos de lluvia, e incluso, ha amarilleado el mapa de alertas de la provincia. El episodio amarillo en la madrugada ... del domingo al lunes se saldó sin consecuencias y con un premio mal repartido. Buen riego para la Sierra de Mijas y lluvias menos reseñables en puntos como Cártama, Málaga, Cañete la Real o Fuente de Piedra. En otros puntos no oficiales también ha habido lluvia digna de mención: Alhaurín de la Torre, Este de Málaga, Benalmádena o Rincón. Habrá que estar atentos a posibles nuevas alertas. Este miércoles será la próxima. Con un 70% de probabilidad.

60 litros por metro cuadrado podrían caer el miércoles en 12 horas.

El aviso empezará a las seis de la mañana y se prolongará hasta las seis de la tarde. Y abarca Málaga, Guadalhorce, Costa del Sol y Ronda. Podrían acumularse 25 litros por metro cuadrado en una hora y 60 en 12 horas. Hoy martes, sin embargo, la previsión apunta a ligeras precipitaciones, sobre todo por la tarde. Los chubascos estarán presentes en la provincia hasta el jueves, por lo que asoman sin riesgo las celebraciones de Halloween y Todos los Santos.

La sensación térmica ha bajado en el arranque de la semana tras un fin de semana en el que el terral prolongó su coleo. Y eso llevó a una sensación tropical en la que confluían temperaturas mínimas por encima de los 20 grados y tímidas precipitaciones. Ya esta semana las mínimas se desploman y rondarán los 17-18 grados, mucho más normales para las postrimerías de octubre. Las máximas oscilarán entre los 23 y 24 grados.

27,2 litros por metro cuadrado recogió el lunes la Sierra de Mijas.

La Sierra de Mijas, lugar estratégico por la importancia de unos acuíferos que también dan de beber a Torremolinos y los Alhaurines, ha recibido este lunes 27,2 litros por metro cuadrado. Es, de largo, la lluvia más reseñable de la jornada. Muy por detrás, se sitúan los 11 litros de Málaga Aeropuerto y Málaga El Cónsul; los 8,1 litros por metro cuadrado de la Laguna de Fuente Piedra; los 6,5 de El Atabal; los 6,3 de Cañete La Real; los 6,1 de Cártama; los 4,8 de El Torcal o los 3 de La Encantada (El Chorro). La Serranía de Ronda o La Axarquía no se han visto premiadas por la valiosa lluvia.

Mediciones extraoficiales aportadas por José Luis Escudero, experto en Meteorología y autor del blog en SUR.es 'Tormentas y rayos' sí ofrecen valores más altos en zonas de la capital como Limonar o Pedregalejo, en torno a 15 litros por metro cuadrado en poco tiempo, con lo que se cumplió la alerta amarilla fijada para la madrugada del lunes. En otras zonas, como la Cala del Moral, en Rincón de la Victoria, se rondaron los 14. En Alhaurín de la Torre, sí se han recogido hasta 20 litros, según la red Meteoclimatic. En otras estaciones bien calibradas según este experto, como Benalmádena y Arroyo de la Miel, la lluvia ha oscilado entre los 15 y 18 litros.

A modo de curiosidad, según el perfil en redes de Storm Málaga, los 11 litros registrados este lunes en el aeropuerto han puesto fin al quinto periodo más seco desde 1942, con 138 días sin precipitaciones. El récord absoluto sigue en 169 días. Entre abril y septiembre de 2019 era la referencia anterior. Más atrás, habría que remontarse a 2003, 1953 y 1958 respectivamente.

279 hectómetros cúbicos almacenan los embalses de Málaga. Es casi el triple que el año pasado.

El episodio más significativo de esta semana puede venir, como se ha dicho, el miércoles de la mano de un frente frío, añade Escudero. «Lo que tenemos este lunes son chubascos convectivos. Es una vaguada y no un frente», ha apostillado.

Y, como es el inicio del año hidrológico, el interés por los cauces irá creciendo. Se irán armando escorrentías si las precipitaciones acompañan. Y esto determinará su comportamiento durante posibles episodios torrenciales. De momento, sólo cabe reseñar los 530 litros por segundo que lleva el río Grande en Las Millanas. Los demás tienden a cero o a apenas unos pocos litros por segundo.

530 litros por segundo lleva el río Grande, afluente del Guadalhorce por la derecha.

En cuanto a los embalses, estas lluvias de momento no les aportan nada. Han amanecido con 279 hectómetros cúbicos, lo que representa un 45% de su capacidad. Y, por tomar perspectiva, es el triple que el año pasado por estas fechas cuando, cabe recordarlo, empezaron las danas. La primera fue el 29 de octubre y provocó la tragedia ya sabida en Valencia, aunque en Málaga también hubo afecciones serias, sobre todo materiales, en el Guadalhorce. Eso sí, falleció un ciudadano británico en el contexto de la dana por un problema cardíaco.