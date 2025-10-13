Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

¿Qué ha pasado hoy en Málaga?

Resumen de las principales noticias del lunes, 13 de octubre de 2025

SUR

Lunes, 13 de octubre 2025, 20:31

Comenta

El aeropuerto de Málaga supera por primera vez los 20 millones de pasajeros hasta septiembre

LEER LA NOTICIA

Hallan los cadáveres de una pareja en una infravivienda en Coín

LEER LA NOTICIA

Nuevo tiroteo de madrugada en Marbella: disparan a un hombre cuando entraba a un domicilio

LEER LA NOTICIA

Avanzan los trámites urbanísticos para la reapertura de Tívoli World

LEER LA NOTICIA

Málaga ya trabaja en grandes incineradoras por la prohibición de enterrar basura en los vertederos

LEER LA NOTICIA

Un incendio de madrugada en una habitación del hotel Domus en Pedregalejo deja un turista herido en Málaga

LEER LA NOTICIA

Identifican al grafitero del 'no' en Málaga: es un menor de 15 años

LEER LA NOTICIA

Llegan los primeros viajeros de la nueva conexión aérea directa entre Málaga y Seúl

LEER LA NOTICIA

El Málaga aligera la lista de bajas con la vuelta de Izan Merino, Aarón Ochoa y Montero

LEER LA NOTICIA

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El DNI hallado en el accidente mortal de la N-340 pertenece a un hombre apuñalado en un robo
  2. 2

    Málaga ya trabaja en grandes incineradoras por la prohibición de enterrar basura en los vertederos
  3. 3 El SEPE concede el subsidio por paro a empleados con contratos a media jornada si cumplen este requisito
  4. 4 Hallan los cadáveres de una pareja en una infravivienda en Coín
  5. 5 Así queda el Málaga en la clasificación de Segunda División tras su goleada al Deportivo
  6. 6

    Dean Huijsen, talismán en la victoria del Málaga frente al Deportivo
  7. 7 Nuevo tiroteo de madrugada en Marbella: disparan a un hombre cuando entraba a un domicilio
  8. 8 Doble premio en Málaga del sorteo extraordinario de la Lotería Nacional por el día de la Hispanidad del domingo 12 de octubre de 2025
  9. 9 Dos evacuados al Hospital de la Axarquía tras sufrir sendos infartos en la playa de Torrox
  10. 10 Tres años de cárcel por quemar la casa equivocada al intentar vengarse de un examante de su novia en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur ¿Qué ha pasado hoy en Málaga?

¿Qué ha pasado hoy en Málaga?