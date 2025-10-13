Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Vista de una de las plantas que opera en España, situada en Zubieta, Guipúzcoa. SUR

Málaga ya trabaja en grandes incineradoras por la prohibición de enterrar basura en los vertederos

Diputación y Costa del Sol Occidental lideran la iniciativa, de la que destacan su seguridad ambiental y la capacidad para producir energía

Chus Heredia

Chus Heredia

Lunes, 13 de octubre 2025, 00:47

Las exigencias de la Unión Europea en materia de gestión de residuos son muy estrictas y tienen calendario. De ellas, deriva, por ejemplo, la imposición ... de que los ayuntamientos repercutan todo el coste de recogida y tratamiento en los recibos de basura. Pero también la restricción máxima de la que acaba enterrada en vertedero, actualmente sujeta también a un impuesto. En la provincia de Málaga, al marco legal se le suma que los vertederos están agotando su vida útil. Y eso ha hecho que empiecen a plantearse incineradoras que, además, generen energía.

