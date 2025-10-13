El Málaga aligera la lista de bajas con la vuelta de Izan Merino, Aarón Ochoa y Montero Los dos canteranos regresan tras sus respectivos compromisos internacionales y el central cumplió contra el Deportivo el partido de suspensión por su roja en El Sardinero y también estará en Leganés

Jorge Garrido Málaga Lunes, 13 de octubre 2025, 19:20

A la inmensa alegría generada tras el vital triunfo del domingo hay que añadir que la extensísima nómina de bajas que padece el Málaga, que ... si ya en agosto era amplia, en septiembre y octubre ha aumentado, comienza a aligerarse. Tras recuperar a Joaquín y Galilea para el duelo frente al Deportivo, el conjunto blanquiazul volverá a contar con Izan Merino, que se había perdido los últimos cuatro compromisos (dos de ellos por una lesión y los otros por disputar el Mundial sub-20 con España en Chile); Aarón Ochoa, que fue convocado con Irlanda sub-20 para jugar dos amistosos durante el fin de semana contra Albania y el zaguero Javi Montero, que fue expulsado con roja directa ante su exequipo, el Racing, hace un par de jornadas, y cumplió ya su partido de suspensión. Los tres estarán a disposición de Sergio Pellicer para el encuentro en Butarque del domingo (14.00 horas).

De las nueve bajas con las que contó durante las dos últimas jornadas, esta se reduciría a seis, e incluso podrían ser cinco, ya que a priori el retorno de Adrián Niño no se va a demorar mucho más, aunque dependerá en gran medida de si se entrena con sus compañeros el miércoles. Tras el punta roteño, el jugador que cuenta con más opciones de salir pronto de la enfermería de Martiricos es Carlos Puga, que cayó lesionado en el derbi ante el Granada. Ya sólo quedarían los cuatro jugadores cuyas lesiones son de larga duración: Luismi, que inició recientemente su largo proceso de recuperación tras el traumático golpe en la cara en el estreno liguero; Ramón, que tuvo una rotura del ligamento cruzado anterior en Almería durante la segunda vuelta de la pasada campaña y desde hace unos meses se entrena al margen; Moussa, que también se encuentra inmerso en su recuperación tras una grave lesión de rodilla y Álex Pastor, al que se le dio de baja la ficha ya que sufrió la tan temida triada. Se espera que los tres primeros regresen ya a partir del mes de enero.

