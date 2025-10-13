Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Izan Merino, Aarón Ochoa y Javi Montero. MCF

El Málaga aligera la lista de bajas con la vuelta de Izan Merino, Aarón Ochoa y Montero

Los dos canteranos regresan tras sus respectivos compromisos internacionales y el central cumplió contra el Deportivo el partido de suspensión por su roja en El Sardinero y también estará en Leganés

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Lunes, 13 de octubre 2025, 19:20

Comenta

A la inmensa alegría generada tras el vital triunfo del domingo hay que añadir que la extensísima nómina de bajas que padece el Málaga, que ... si ya en agosto era amplia, en septiembre y octubre ha aumentado, comienza a aligerarse. Tras recuperar a Joaquín y Galilea para el duelo frente al Deportivo, el conjunto blanquiazul volverá a contar con Izan Merino, que se había perdido los últimos cuatro compromisos (dos de ellos por una lesión y los otros por disputar el Mundial sub-20 con España en Chile); Aarón Ochoa, que fue convocado con Irlanda sub-20 para jugar dos amistosos durante el fin de semana contra Albania y el zaguero Javi Montero, que fue expulsado con roja directa ante su exequipo, el Racing, hace un par de jornadas, y cumplió ya su partido de suspensión. Los tres estarán a disposición de Sergio Pellicer para el encuentro en Butarque del domingo (14.00 horas).

