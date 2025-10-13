Avanzan los trámites urbanísticos para la reapertura de Tívoli World

El grupo inmobiliario Tremón ha presentado «en tiempo y forma» al Ayuntamiento de Benalmádena la documentación técnica necesaria para iniciar la Actuación de Transformación Urbanística ... en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que posibilite la reapertura del parque de atracciones Tívoli World. Se trata, ha señalado el Consistorio, de «un paso necesario para llevar a cabo todas las intervenciones previstas en la zona» dentro del «largo proceso burocrático» iniciado hace unos meses entre los propietarios de los terrenos y la administración local benalmadense que, según su máximo responsable, Juan Antonio Lara, «está avanzando conforme a lo previsto».

«El camino para ver de nuevo Tívoli abierto avanza con paso firme y seguro, cumpliendo todos los plazos establecidos» en el convenio firmado entre el Ayuntamiento de Benalmádena y la propiedad del parque, ha manifestado el regidor, quien ha hecho hincapié en que el objetivo de este camino es «cumplir» con su «compromiso con los vecinos de Benalmádena y con los trabajadores de Tívoli», que no es otro que conseguir la reapertura «cuanto antes».

El alcalde ha recordado que el proyecto para Tívoli y su entorno contempla una inversión que oscila entre los 100 y 200 millones de euros y la previsión de generar hasta 1.000 empleos nuevos, en un gran complejo turístico y comercial con dos hoteles y un centro comercial. El convenio firmado entre el Ayuntamiento y la propiedad establece que la superficie del futuro parque de atracciones será superior a la que tenía y fija como obligaciones, por un lado, la continuidad de los antiguos trabajadores y, por otro, que ningún componente del complejo pueda abrir antes que el parque de atracciones.

Lara ha celebrado haber retomado el diálogo con la empresa propietaria y haber alcanzado «un punto de encuentro que va a ser «muy beneficioso» para la localidad. «No solo vamos a recuperar un símbolo de Benalmádena y de toda la Costa del Sol, sino que vamos a potenciar el atractivo turístico de nuestro municipio y a generar numerosos puestos de trabajo», ha subrayado el alcalde.