Vista actual desde el exterior del parque de atracciones. García

Avanzan los trámites urbanísticos para la reapertura de Tívoli World

La empresa propietaria del terreno entrega la documentación técnica para poner en marcha el instrumento de planeamiento que permita recuperar el parque en el marco de un complejo con dos hoteles y un centro comercial

José Carlos García

José Carlos García

Benalmádena

Lunes, 13 de octubre 2025, 13:29

El grupo inmobiliario Tremón ha presentado «en tiempo y forma» al Ayuntamiento de Benalmádena la documentación técnica necesaria para iniciar la Actuación de Transformación Urbanística ... en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que posibilite la reapertura del parque de atracciones Tívoli World. Se trata, ha señalado el Consistorio, de «un paso necesario para llevar a cabo todas las intervenciones previstas en la zona» dentro del «largo proceso burocrático» iniciado hace unos meses entre los propietarios de los terrenos y la administración local benalmadense que, según su máximo responsable, Juan Antonio Lara, «está avanzando conforme a lo previsto».

