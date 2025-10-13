Un incendio de madrugada en una habitación del hotel Domus en Pedregalejo deja un herido en Málaga

Un incendio a las cuatro de la madrugada ha sobresaltado a los vecinos de Pedregalejo. El incendio se produjo en el interior de una habitación ... del hotel Domus, situado en la calle Juan Valera. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de bomberos de los parques Mayorazgo y Martiricos con dos autobombas, una autoescala y dos vehículos ligeros.

Las llamas se registraron en la primera planta del edificio, sin que afectasen a más zonas del establecimiento. Una varón de 28 años resultó herido y, tras ser atendido en el lugar por los servicios sanitarios del 061, tuvo que ser trasladado al Hospital Regional de la capital. El hombre presentaba quemaduras de diversa consideración en las extremidades y había inhalado una gran cantidad de humo.

La emergencia obligó a movilizarse a los efectivos de bomberos, de la Policía Local y a los sanitarios del 061. A la llegada de los operativos, muchos de los usuarios del hotel ya se encontraban en la calle e informaron a los agentes de que una mujer seguía en el interior del inmueble. La hallaron en la primera planta, pidiendo ayuda porque su hijo no había salido de la habitación incendiada.

Los policías comprobaron que había mucho humo en el cuarto y que el marco de la puerta estaba fracturado, por lo que se adentraron en el mismo en busca del hombre, de 28 años. Lo encontraron en el interior del baño y, al parecer, opuso gran resistencia a abandonar el cuarto, lo que obligó a pedir refuerzos para poder rescatarlo.

De momento, las autoridades continúan con las pesquisas para esclarecer si se trató de un fuego accidental o intencionado. Según ha explicado este medio el gerente del hotel, parece que el fuego se originó porque el huésped se encendió un cigarro en la habitación. «No se sabe si es que se quedó dormido o si fue provocado», apunta.