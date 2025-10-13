Llegan los primeros viajeros de la nueva conexión aérea directa entre Málaga y Seúl

Málaga estrenó este domingo su conexión directa con Corea. Coincidiendo con el Día de la Hispanidad, la compañía Hanjin Travel, filial de Korean Air, llevó ... a cabo la primera conexión directa entre los aeropuertos de Incheon y Málaga. Una conexión de casi 10.500 kilómetros sin escalas que contará con cuatro vuelos charter de ida y vuelta, ocho en total, entre la capital surcoreana y la capital de la Costa del Sol a lo largo del mes de octubre y hasta principios de noviembre.

Este vuelo se enmarca dentro de un paquete turístico comercializado por Hanjin Travel, fundada en 1961 y filial de Korean Air. Se trata de uno de los turoperadores más reconocidos de Asia, líder en la oferta de productos turísticos internacionales y de servicios outbound, con un enfoque centrado en el cliente.

Los vuelos entre Seúl y Málaga están operados por aeronaves Boeing 777-300ER, configuradas con 291 plazas distribuidas en tres clases: ocho asientos en First Class (Kosmo Suites), 56 asientos en Business Class (Prestige Sleeper) y 227 asientos en Economy Class. Según AirlineRatings, Korean Air es la mejor aerolínea del mundo, y ha sido reconocida por quinto año consecutivo como una aerolínea de cinco estrellas por Skytrax.

El producto turístico, a través del enlace aéreo por Málaga, comprende nueve noches, así como experiencias culturales y de ocio, en distintas ciudades andaluzas: Málaga, Sevilla, Granada y Cádiz.

Segundo país asiático en turistas en Málaga

Concretamente en 2024 llegaron a Málaga 4.421 viajeros hoteleros procedentes de Corea del Sur, generando 7.622 pernoctaciones. Esto le convierte en el segundo país asiático más importante, solo por detrás de China, tanto en número de viajeros como en pernoctaciones.

En total, entre enero y agosto de 2025, la ciudad ha acogido a 2.514 viajeros hoteles y un total de 4.621 pernoctaciones. Unos números que van en consonancia con los registrados en 2024 y que, con este vuelo directo se estima que tendrán un impulso en el último trimestre del año.

Uno de los elementos que caracterizan al viajero asiático es su alto poder adquisitivo, gastando de media unos 250 euros diarios sin contar con el vuelo y el alojamiento.