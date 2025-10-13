Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Hallan los cadáveres de una pareja en una infravivienda en Coín

La Guardia Civil está a la espera de la autopsia para conocer las causas de la muerte

Irene Quirante

Lunes, 13 de octubre 2025, 14:36

La Policía Judicial mantiene una investigación abierta tras el hallazgo de una pareja sin vida en el interior de una infravivienda, en la zona de ... Arroyo de las Piedras en Coín. La Policía Local se personó en el domicilio sobre las 19.00 horas de este domingo, donde localizó al hombre y a la mujer sin vida.

