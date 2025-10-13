Hallan los cadáveres de una pareja en una infravivienda en Coín

La Policía Judicial mantiene una investigación abierta tras el hallazgo de una pareja sin vida en el interior de una infravivienda, en la zona de ... Arroyo de las Piedras en Coín. La Policía Local se personó en el domicilio sobre las 19.00 horas de este domingo, donde localizó al hombre y a la mujer sin vida.

Según han precisado las fuentes consultadas a SUR, eran padres de una niña de corta edad y llevaban poco tiempo residiendo en la zona, ya que procedían de otro municipio. Tras el hallazgo, el 112 se dio aviso de inmediato a servicios sanitarios y a Guardia Civil, aunque únicamente pudieron confirmar el fallecimiento.

Hasta el lugar acudió la comitiva judicial, compuesta por el juez de guardia, el letrado de la Administración de Justicia y el médico forense, que procedió al levantamiento de los cadáveres para trasladarlos al Instituto de Medicina Legal (IML) de Málaga.

Los investigadores están pendientes de los resultados de la autopsia para esclarecer la causa de la muerte. De momento, no ha trascendido si los cuerpos presentaban signos de violencia.