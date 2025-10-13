El aeropuerto de Málaga supera por primera vez los 20 millones de pasajeros hasta septiembre

El aeropuerto de Málaga mantiene su imparable tendencia al alza y el pasado septiembre batió un nuevo récord. Por primera vez en los primeros nueve ... meses del año han pasado por estas instalaciones más de 20 millones de viajeros (concretamente 20.750.257 pasajeros) lo que supone un 7,5% más respecto al mismo periodo del pasado año, según los datos publicados este lunes por el gestor aeroportuario Aena.

A alcanzar estos números han contribuido las buenas cifras registradas durante el último septiembre. Un mes donde por el aeródromo malagueño pasaron 2.626.561 pasajeros, una cifra nunca alcanzada en este periodo y que supone un 5% más de viajeros. Unos datos que lo situaron como el quinto de la red nacional con más viajeros tras el Adolfo Suárez Madrid-Barajas (5,92 millones); el Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, (5,27 millones) y el de Palma de Mallorca (4,11 millones).

En las pistas del aeropuerto también se dejaron sentir las buenas cifras ya que aumentó el trasiego de aviones. Así durante septiembre hubo 17.656 vuelos, lo que supone un incremento del 4,5% respecto al mismo mes del pasado año, según Aena, que destacó que la subida tanto en viajero como operaciones obedece «al repunte experimentado por el tráfico nacional y al dinamismo que mantuvo el foráneo».

El grueso de los pasajeros registrados durante el último mes se movió en vuelos comerciales (se excluye la aviación general y ejecutiva), ya que sumaron 2.623.193. De ellos, 433.109 viajaron desde o hacia alguna ciudad española -representa un incremento del 10,8% sobre septiembre del año pasado- mientras que 2.190.084 optaron por conexiones con el extranjero (un 3,9% más).

Los mercados foráneos con mayor demanda en términos absolutos fueron el Reino Unido (639.698 pasajeros), seguido de Alemania (203.074), Holanda (160.111), Francia (138.352), Italia (130.036), Irlanda (129.028) y Bélgica (97.162). Mientras que por ritmo de crecimiento fue significativa la evolución en septiembre de los vuelos con Polonia, donde se registró un 25,5% más de viajeros, Hungría (el alza fue del 25,1%), República Checa (un 23,9% más) y Marruecos (con una subida del 20,7%), según los datos del gestor aeroportuario.

De los 20.719.398 pasajeros que hasta septiembre han pasado por el aeropuerto de Málaga en vuelos comerciales, el grueso -17.258.859- tenía como origen o destino el extranjero, lo que supone un incremento del 7,8%, mientras que el resto, 3.460.529 viajeros, tuvo origen o destino en España, lo que supone un 6,2%.

Asimismo, en estos primeros meses de 2025 en el aeródromo malagueño han operado 144.190 vuelos, de los que 141.772 fueron comerciales, lo que supone un 7,5% más, según los datos de la estadística hechos públicos por Aena.

Con este ritmo de crecimiento, el aeropuerto de Málaga se encamina a poder alcanzar este año la cifra de 27 millones de usuarios, situándose, por tanto, muy cerca del umbral máximo para el que se diseñó esta infraestructura hace algo más de una década, y que es de 30 millones. De ahí que Aena ya ha puesto en marcha los proyectos para su futura ampliación en la próxima década, lo que le dará una capacidad superior a los 36 millones, sobre todo en los días y horas de máxima saturación.