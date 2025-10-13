Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de archivo de pasajeros ante las puertas de embarque. sur

El aeropuerto de Málaga supera por primera vez los 20 millones de pasajeros hasta septiembre

Transportes. ·

El aeródromo marcó el pasado mes un nuevo récord al registrar un incremento del 5% de los pasajeros y un 4,5% más de operaciones

Antonio M. Romero

Antonio M. Romero

Málaga

Lunes, 13 de octubre 2025, 13:12

El aeropuerto de Málaga mantiene su imparable tendencia al alza y el pasado septiembre batió un nuevo récord. Por primera vez en los primeros nueve ... meses del año han pasado por estas instalaciones más de 20 millones de viajeros (concretamente 20.750.257 pasajeros) lo que supone un 7,5% más respecto al mismo periodo del pasado año, según los datos publicados este lunes por el gestor aeroportuario Aena.

