Los aeropuertos españoles registran 30,4 millones de pasajeros en septiembre, un 2,5% más
Aena suma 247 millones de viajeros en España en los nueve primeros meses del año, un 4% más que el máximo alcanzado el año pasado
E. Martínez
Madrid
Lunes, 13 de octubre 2025, 12:09
Los aeropuertos españoles siguen en cifras récord pese a la ralentización turística. Los aeropuertos de la red de Aena en España cerraron el mes de ... septiembre con 30,4 millones de pasajeros, un 2,5% más que el año pasado. En el conjunto de los nueve primeros meses, Aena ha sumado 247 millones de viajeros en España, un 4% más que el máximo alcanzado el año pasado.
El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas registró el mayor número de pasajeros en septiembre con 5,92 millones, lo que representa un crecimiento del 1,2% frente a septiembre de 2024. Le siguen los aeropuertos Barcelona-El Prat, con 5,3 millones (+4,3% respecto a 2024); Palma de Mallorca, con 4,1 millones (+0,9%); Málaga-Costa del Sol, con 2,6 millones (+5%); Alicante-Elche, con 1,9 millones (+5,9%); Ibiza, con 1,2 millones (+0,6%); Gran Canaria, con 1,2 millones (+6,2%) y Valencia, con un millón (+1,2%).
En el mes de septiembre de 2025, se ha batido récord de operaciones en el aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén. Además, se registró el mejor mes de septiembre en 18 aeropuertos: Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, Palma de Mallorca, Málaga-Costa del Sol, Alicante-Elche Miguel Hernández, Ibiza, Gran Canaria, Tenerife Sur, Sevilla, César Manrique-Lanzarote, Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna, Menorca, Fuerteventura, Jerez, Federico García Lorca Granada-Jaén, Melilla, Logroño, Son Bonet y Madrid-Cuatro Vientos.
