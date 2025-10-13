Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Nuevo tiroteo de madrugada en Marbella: disparan a un hombre cuando entraba a un domicilio

El presunto autor ha sido detenido a las horas en Algeciras, hasta donde había huido en un coche tras el ataque con arma de fuego

Irene Quirante
Juan Cano

Irene Quirante y Juan Cano

Málaga

Lunes, 13 de octubre 2025, 12:34

La Policía Nacional investiga un nuevo tiroteo ocurrido esta madrugada en Marbella, donde han disparado un hombre cuando entraba a un domicilio. Al parecer, la ... víctima consiguió esquivar las detonaciones, aunque resultó herido al ser alcanzado por una esquirla. El presunto autor ya ha sido detenido en Algeciras, hasta donde se habría dado a la fuga a bordo de un turismo, según han precisado a SUR las distintas fuentes consultadas.

