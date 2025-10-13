Nuevo tiroteo de madrugada en Marbella: disparan a un hombre cuando entraba a un domicilio

La Policía Nacional investiga un nuevo tiroteo ocurrido esta madrugada en Marbella, donde han disparado un hombre cuando entraba a un domicilio. Al parecer, la ... víctima consiguió esquivar las detonaciones, aunque resultó herido al ser alcanzado por una esquirla. El presunto autor ya ha sido detenido en Algeciras, hasta donde se habría dado a la fuga a bordo de un turismo, según han precisado a SUR las distintas fuentes consultadas.

Los hechos han ocurrido en la zona del Palacio de Congresos; concretamente, en un inmueble de la calle Roy Boston. Sobre las 05.30 horas, una persona dio aviso a la Sala del 092 de que se habían producido varias detonaciones, tras lo que se movilizaron hasta el lugar varias dotaciones de la Policía Local y la Policía Nacional.

De acuerdo con las fuentes, el ataque se habría producido cuando el perjudicado se encontraba abriendo la puerta de un inmueble para acceder al mismo, circunstancia que supuestamente fue aprovechada por el agresor para, con la víctima de espaldas, efectuar al menos seis detonaciones. Al parecer, las balas llegaron hasta la cocina del domicilio, en el que se refugió el hombre en cuanto empezó el tiroteo.

Tras el suceso, los efectivos policiales revisaron las cámaras de la zona para comprobar el vehículo en el que había huido el autor, así como la dirección de la fuga. El presunto responsable, según han confirmado las fuentes, ya ha sido arrestado en Algeciras, donde ha sido localizado a bordo del turismo que ya estaba identificado por la policía.

De acuerdo con las fuentes, todo apunta a que el incidente con armas de fuego se trató de una especie de aviso. No obstante, de momento la Policía Nacional continúa con las pesquisas para averiguar el trasfondo del mismo, sin que se descarte ninguna hipótesis.