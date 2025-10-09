Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

¿Qué ha pasado hoy en Málaga?

Resumen de las principales noticias del jueves, 09 de octubre de 2025

SUR

Jueves, 9 de octubre 2025, 22:02

La Junta auditará también el cribado de otros tipos de cáncer y reforzará la lucha contra esa enfermedad

Identifican al motorista fallecido en el accidente que colapsó la antigua N-340

Detenido por el apuñalamiento en Barbarela, en Málaga: la víctima lleva más de un mes hospitalizado y ha perdido un riñón

Curiosidades de la 'fab' de IMEC en Málaga: suelos de más de un metro de grosor, 230 pilotes antisísmicos y agua «ultrapura»

La autonomía en caso de gran apagón del tercer hospital de Málaga y otros datos que no conocías

Condenados por robar a sus citas de 'Grindr' y retener a una de las víctimas en una casa de Mijas

Piden dos años para el promotor de la fiesta donde se prohibía la entrada a «maricones» en Torremolinos

Málaga mantendrá el próximo verano el vuelo directo y diario con Nueva York

Un Neptuno y una Venus gigantes, los nuevos embajadores del Puerto de Málaga

Buscador | ¿Está tu barrio entre los más pobres o los más ricos de Málaga?

Top 50
  1. 1 Identifican al motorista fallecido en el accidente que colapsó la antigua N-340
  3. 3 Aemet alerta de «chubascos y tormentas fuertes» en Andalucía este jueves: cuatro provincias en aviso
  4. 4 Málaga, en aviso amarillo este viernes por fuertes lluvias y tormentas
  5. 5 El Ayuntamiento de Benalmádena clausura el hotel Vistamar 15 meses después de autorizar su reapertura
  6. 6 Buscador | ¿Está tu barrio entre los más pobres o los más ricos de Málaga?
  8. 8 Una ingeniera de Madrid se ofrece a acoger a los caballos para que no sean sacrificados
  9. 9 Detenido por el apuñalamiento en Barbarela, en Málaga: la víctima lleva más de un mes hospitalizado y ha perdido un riñón
  10. 10 Un cliente apuñala en el pecho al cocinero de un restaurante de Marbella

