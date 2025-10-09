Buscador | ¿Está tu barrio entre los más pobres o los más ricos de Málaga?

Aunque su renta per cápita ha caído ligeramente respecto al año anterior (un 0,8%), el código postal 29016 sigue presumiendo de ser el más ... rico de toda Andalucía, al menos según la información que se extrae de las declaraciones de la renta. Este distrito, que engloba los barrios de La Malagueta, Monte Sancha, El Limonar o Parque Clavero y suma 11.725 declaraciones, tiene una renta media bruta de 58.513 euros por contribuyente y año que la sitúa no sólo a la cabeza de la ciudad de Málaga sino de todos los grandes municipios de Andalucía, según la 'Estadística de los declarantes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de los mayores municipios por código postal', elaborada por la Agencia Tributaria, que ha sido actualizada hoy con los datos del ejercicio 2023. En el ranking nacional, esta acomodada zona de la capital malagueña se sitúa en el puesto 52.

Otro detalle de la estadística que ofrece la AEAT da idea del poderío económico de dicha zona: el 23% de sus vecinos declaran ingresos superiores a 60.100 euros anuales (el último tramo del IRPF), cuando el porcentaje de contribuyentes de altos ingresos es del 5% en el conjunto de la ciudad. De hecho, el distrito 29016 está cerca de doblar la renta media de Málaga capital, que en 2023 se situó en 30.030 euros anuales, y de triplicar la del barrio menos favorecido de la ciudad: Martiricos-La Roca-Palma-Palmilla, cuyos contribuyentes declararon una media de 21.084 euros anuales.

Y todo ello a pesar de que la riqueza de los hogares de la Malagueta, el Limonar dececreció un 0,8% en 2023, en contraste con el aumento de más del 10% que había experimentado en 2022. También experimentó una ligera caída (del 0,08%) el segundo código postal más pudiente de la ciudad: Cerrado de Calderón-Hacienda Paredes, que presume de una media de 43.813 euros anuales por contribuyente.

Pisándole los talones está el tercer barrio más rico de Málaga: el Ensanche-Soho (código postal 29001), con 43.519 euros anuales y un crecimiento del 4,3%.

El cuarto barrio de mayor renta media de Málaga capital vuelve a ser uno de la Zona Este: es el 29017,que va desde El Morlaco hasta El Palo, incluyendo Pedregalejo: sus vecinos declaran una media de 39.966 euros anuales, un 4,3% más que en el ejercicio anterior.

En el quinto lugar hay un cambio: La Goleta-San Felipe Neri-Centro Histórico (29008) adelanta a El Bulto-Jardín de La Abadía-La Princesa (29002) tras protagonizar el mayor aumento de renta: un 6%. La renta per cápita en estas zonas se mueve en torno a los 31.000 euros, ya más cercana a la media de la ciudad, que es de 30.030.

También por encima de los 30.000 euros anuales se sitúan los códigos postales de La Merced-Barcenillas-Seminario (29012), Guadalhorce-Guadalmar-Carretera de Cádiz (29004), Churriana-La Noria-Buenavista (29140) y Bailén-Miraflores-Suárez-Teatinos (29010).

Por debajo de la renta media de la ciudad se sitúan diez códigos postales: desde Puerto de la Torre hasta Martiricos-La Roca-Palmilla, que cierra el ranking con unos ingresos anuales de 21.084 euros por contribuyente. Y aunque es cierto que la riqueza per cápita aumentó respecto al año anterior en todos los barrios de la ciudad, también lo es que el crecimiento del distrito más pobre fue el más raquítico de todos (3,6%). Si combinamos esta información con la de que las zonas más ricas son los que más han incrementado sus ingresos, la conclusión es que la desigualdad entre barrios ha crecido en Málaga capital.

La selección de los municipios que integran esta estadística de la Agencia Tributaria se hace según tres criterios de los que ha de cumplirse al menos uno: tamaño de la población (más de 200.000 habitantes), tamaño fiscal (más de 100.000 declaraciones de IRPF) y renta bruta total (superior a los 2.200 millones de euros). En el caso de la provincia de Málaga sólo se han escogido dos municipios: la capital y Marbella.

Marbella, el otro municipio de la provincia incluido en la estadística, tiene una renta per cápita bruta de 32.306 euros anuales, mayor que la de Málaga capital. El distrito más rico es el que queda comprendido entre Nagüeles, La Carolina y El Vicario (29602), con 44.339 euros anuales, un 5,2% más que el año anterior.

La Moraleja, el más rico de España

Los barrios de La Moraleja (Alcobendas, Madrid), Ciudalcampo y Fuente del Fresno (San Sebastián de los Reyes, Madrid) y Vallvidrera-Tibidabo i Les Planes (Barcelona) son las zonas que registraron en 2023 las mayores rentas brutas medias declaradas de toda España, mientras que en el extremo contrario se situó el barrio de Torreblanca, en Sevilla, con sólo 11.354 euros de renta bruta media.

En concreto, La Moraleja, distrito del municipio madrileño de Alcobendas, es el barrio con mayor renta bruta de toda España, con una renta media de 196.429 euros, un 0,4% menos respecto al año anterior (2022).

Le sigue Ciudalcampo (San Sebastián de los Reyes, Madrid), con una renta bruta media de 121.838 euros, y Fuente del Fresno (también en San Sebastián de los Reyes, Madrid), con 108.354 euros.

Tras estos tres barrios madrileños se sitúa Vallvidrera-Tibidabo i Les Planes (Barcelona), que baja de la segunda posición de 2022 a la cuarta en 2023, pasando de 108.472 euros a 107.513 euros, un 0,9% menos entre un año y otro.

Con rentas brutas medias por encima de los 100.000 euros también se encuentran Muntaner (Barcelona), con 106.734 euros; Pedralbes-Sarriá (Barcelona), con 104.963 euros; Somosaguas-Humera (Pozuelo de Alarcón, Madrid), con 104.013 euros; Aravaca (Madrid), con 103.933 euros y Salamanca- Goya (Madrid), con 103.712 euros.

En el extremo contrario, los distritos con menos renta bruta media de España en 2023 son Torreblanca (Sevilla), con 11.354 euros, superior a los 10.514 euros registrados en 2022. Le siguen Nou Alacant (Alicante), con 16.868 euros; Cortijos de Marín (Roquetas de Mar, Almería), con 17.210 euros, y Carrús-Plaza Barcelona (Elche), con 17.670 euros.