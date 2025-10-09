Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

E. H.

Buscador | ¿Está tu barrio entre los más pobres o los más ricos de Málaga?

Malagueta-Monte Sancha-Limonar repite en primer lugar del ranking de renta per cápita con 58.513 euros anuales, casi el triple que el último: Martiricos-La Roca-Palma-Palmilla

Nuria Triguero
Encarni Hinojosa

Nuria Triguero y Encarni Hinojosa

Málaga

Jueves, 9 de octubre 2025, 00:45

Aunque su renta per cápita ha caído ligeramente respecto al año anterior (un 0,8%), el código postal 29016 sigue presumiendo de ser el más ... rico de toda Andalucía, al menos según la información que se extrae de las declaraciones de la renta. Este distrito, que engloba los barrios de La Malagueta, Monte Sancha, El Limonar o Parque Clavero y suma 11.725 declaraciones, tiene una renta media bruta de 58.513 euros por contribuyente y año que la sitúa no sólo a la cabeza de la ciudad de Málaga sino de todos los grandes municipios de Andalucía, según la 'Estadística de los declarantes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de los mayores municipios por código postal', elaborada por la Agencia Tributaria, que ha sido actualizada hoy con los datos del ejercicio 2023. En el ranking nacional, esta acomodada zona de la capital malagueña se sitúa en el puesto 52.

