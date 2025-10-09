Identifican al motorista fallecido en el accidente que colapsó la antigua N-340

El Grupo de Atestados de la Policía Local de Málaga continúa la investigación para esclarecer las circunstancias del grave accidente ocurrido la mañana de este jueves 9 de octubre en la antigua N-340 (avenida de Velázquez) y que se ha cobrado las vidas de dos personas ... . El estado en el que ha quedado uno de los cadáveres dificulta enormemente la identificación y la reconstrucción del siniestro.

Según ha podido saber SUR, los investigadores han podido averiguar la identidad de uno de los fallecidos, en concreto del motorista. Se trataría de un hombre de 42 años que al parecer es natural de Córdoba y se encontraba en Málaga por motivos laborales.

El segundo cadáver aún no ha sido identificado, labor que corresponderá al Grupo de Atestados con la ayuda de Policía Científica y de los forenses del Instituto de Medicina Legal (IML) de Málaga, que realizarán diferentes pruebas para tratar de ponerle nombre y apellidos a la víctima.

El escenario del accidente, que tuvo lugar a las 6.55 horas, era enormemente confuso. En un primer momento, los investigadores pensaron que se trataba de dos motoristas que iban juntos, como informó el propio Ayuntamiento en sus redes sociales. A tenor de los vestigios en el asfalto y de las declaraciones de testigos, podrían haber atropellado a un perro, lo que les hizo perder el control del vehículo y caer a la calzada.

Además, la motocicleta fue hallada a bastante distancia del lugar del siniestro, ya que, al parecer, siguió avanzando tras el impacto inicial, que se produjo en el entorno del aeropuerto de Málaga. La presencia de restos del accidente en los tres carriles de circulación obligó a cortar la carretera en sentido Torremolinos.

Segunda hipótesis

En la inspección ocular, que se demoró durante horas, los investigadores sólo localizaron un casco de motorista, lo que planteó una segunda hipótesis que en estos momentos parece la más plausible: que el segundo muerto, que por ahora no ha sido identificado, fuese un peatón que cruzó la calzada a la altura del concesionario Ford en la avenida de Velázquez.

De confirmarse esta tesis, que es la que manejan las distintas fuentes consultadas, quedaría por determinar si fue atropellado por la motocicleta en la que viajaba el otro fallecido, o si, por el contrario, fue arrollado por un vehículo distinto y el motorista fue víctima indirecta de ese accidente, al encontrarse con el mismo y no poder esquivarlo. Por el momento no se descarta ninguna hipótesis.