Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Salvador Salas

Identifican al motorista fallecido en el accidente que colapsó la antigua N-340

La Policía Científica trata de confirmar la identidad de la otra víctima mortal, aparentemente un peatón que cruzaba la carretera

Juan Cano

Juan Cano

Málaga

Jueves, 9 de octubre 2025, 12:55

Comenta

El Grupo de Atestados de la Policía Local de Málaga continúa la investigación para esclarecer las circunstancias del grave accidente ocurrido la mañana de este jueves 9 de octubre en la antigua N-340 (avenida de Velázquez) y que se ha cobrado las vidas de dos personas ... . El estado en el que ha quedado uno de los cadáveres dificulta enormemente la identificación y la reconstrucción del siniestro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos muertos en un accidente de tráfico que obliga a cortar la antigua N-340 en Málaga
  2. 2 El Ayuntamiento de Benalmádena clausura el hotel Vistamar 15 meses después de autorizar su reapertura
  3. 3 Una ingeniera de Madrid se ofrece a acoger a los caballos para que no sean sacrificados
  4. 4 Despliegue de la Guardia Civil en la Ciudad de la Justicia de Málaga por un juicio entre clanes de Benahavís
  5. 5 Dos muertos en un accidente de tráfico que obliga a cortar la antigua N-340 en Málaga
  6. 6 Un cliente apuñala en el pecho al cocinero de un restaurante de Marbella
  7. 7 Fallece un legionario de Ronda de 23 años durante una ruta senderista por la sierra de Cádiz
  8. 8 Buscador | ¿Está tu barrio entre los más pobres o los más ricos de Málaga?
  9. 9 Una avería deja sin servicio las paradas del metro en el Centro de Málaga en plena hora punta
  10. 10 «Dejamos a Iodi en un hotel de 5 estrellas para gatos en Marbella y nos la devolvieron muerta; era como nuestra hija»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Identifican al motorista fallecido en el accidente que colapsó la antigua N-340

Identifican al motorista fallecido en el accidente que colapsó la antigua N-340