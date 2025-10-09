Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de archivo de la antigua N-340 dodne ha tenido lugar el siniestro.

Mueren dos motoristas en Málaga tras atropellar a un perro y caer a la calzada

El accidente se ha producido en la antigua N-340 a su paso por la zona del aeropuerto y ha obligado a cortar los tres carriles de la vía en sentido Torremolinos

Juan Cano

Juan Cano

Málaga

Jueves, 9 de octubre 2025, 08:28

Dos motoristas han perdido la vida a primera hora de esta mañana tras sufrir un accidente en la antigua N-340 a su paso por ... la zona del aeropuerto de Málaga. Como consecuencia del siniestro, la avenida de Velázquez permanece cortada en sentido Torremolinos a la altura del Carril de San Isidro y la salida del aeródromo. Efectivos de la Policía Local se encuentran en la zona.

