Mueren dos motoristas en Málaga tras atropellar a un perro y caer a la calzada
El accidente se ha producido en la antigua N-340 a su paso por la zona del aeropuerto y ha obligado a cortar los tres carriles de la vía en sentido Torremolinos
Málaga
Jueves, 9 de octubre 2025, 08:28
Dos motoristas han perdido la vida a primera hora de esta mañana tras sufrir un accidente en la antigua N-340 a su paso por ... la zona del aeropuerto de Málaga. Como consecuencia del siniestro, la avenida de Velázquez permanece cortada en sentido Torremolinos a la altura del Carril de San Isidro y la salida del aeródromo. Efectivos de la Policía Local se encuentran en la zona.
La avenida de Velázquez (MA-20) permanece cortada en sentido Torremolinos, a la altura del Carril de San Isidro y la salida del aeropuerto, como consecuencia de un accidente de tráfico. Efectivos de la Policía Local se encuentran en la zona.— Ciudad de Málaga (@malaga) October 9, 2025
El siniestro ha tenido lugar sobre las 7.00 horas de este jueves 9 de octubre. Según los primeros indicios, las víctimas, que viajaban en la misma moto, han caído a la calzada tras perder el control del vehículo porque atropellaron a un perro que cruzó la carretera.
El accidente ha provocado el colapso de la carretera en plena hora punta, dado que los tres carriles sentido Torremolinos están cortados. En estos momentos el Grupo de Atestados de la Policía Local trabaja en la investigación del siniestro mientras se procede al levantamiento de los cadáveres.
