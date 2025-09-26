Así puedes seguir a SUR en Google Discover para mantenerte informado de toda la actualidad

Google ha realizado importantes cambios en Google Discover, su selección de noticias y contenidos que sueles consumir a través del móvil, bien cuando abres tu ... navegador (Android) o a través de su aplicación (iOS). Su principal característica es que te muestra artículos sin que tengas que buscarlos manualmente, basándose en tus gustos e intereses. Esta renovación que hace aconsejable realizar un sencillo paso para no perderte los mejores contenidos de SUR y recibirlos a través de esta plataforma. Puedes hacerlo pinchando en el siguiente enlace y activando el botón '+ Seguir en Google'.

Gracias a la activación de este servicio podrás enterarte al momento en tu ordenador o móvil de las noticias destacadas. De ese modo, nuestros contenidos te saldrán de forma prioritaria. Utilizando esta acción, Google te mostrará más noticias de SUR ya que actualmente muestra los contenidos en función de cientos de factores, pero si pulsas en seguir a SUR, te aseguras de recibirlos. Con ello, tendrás un acceso inmediato a información rigurosa tanto a nivel local como provincial y nacional, además de las novedades sobre secciones como deportes, culturas, sociedad, economía o internacional, entre otras. Aunque como sabes, la forma más completa para informarse de todo es la de entrar a la portada de SUR o su aplicación para móviles.

Cómo seguir a SUR en Google Discover en dos pasos

PASO 1

Entra a nuestro perfil desde este enlace

PASO 2

Pulsar en el botón '+ Seguir en Google' como te indicamos en la imagen.

Ampliar

Con ello no te perderás nada de lo que ocurre a tu alrededor y tendrás siempre a mano un acceso rápido y sencillo a nuestras noticias.

Otro de los cambios relevantes de Google Discover consistirá en ofrecer también, junto a las noticias de los medios, una selección de vídeos y publicaciones de redes sociales. De ese modo, podrás seguir el contenido que publiquemos en distintos formatos