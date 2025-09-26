Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Así puedes seguir a SUR en Google Discover para mantenerte informado de toda la actualidad

La plataforma de Google se renueva y permite leer algunos de los contenidos de SUR con la personalización de intereses. Te explicamos cómo hacerlo para no perderte nada

SUR

Viernes, 26 de septiembre 2025, 16:42

Google ha realizado importantes cambios en Google Discover, su selección de noticias y contenidos que sueles consumir a través del móvil, bien cuando abres tu ... navegador (Android) o a través de su aplicación (iOS). Su principal característica es que te muestra artículos sin que tengas que buscarlos manualmente, basándose en tus gustos e intereses. Esta renovación que hace aconsejable realizar un sencillo paso para no perderte los mejores contenidos de SUR y recibirlos a través de esta plataforma. Puedes hacerlo pinchando en el siguiente enlace y activando el botón '+ Seguir en Google'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Acepta que unos desconocidos lo acerquen a su destino en coche y terminan apuñalándolo para robarle en Málaga
  2. 2 La policía cree que el menor detenido por asesinato se equivocó de objetivo: «No cometáis el mismo error que en España»
  3. 3 Los acompañantes del sacerdote detenido en Torremolinos señalaron que llevaba «mucha droga»
  4. 4 Ganas de San Diego Comic-Con Málaga: miles de personas disfrutan del paraíso friki en su primer día
  5. 5

    El boom de la importación de coches nuevos para los concesionarios deja pequeño el puerto de Málaga
  6. 6 Una hora y media de cola al sol y más de 60 euros por un minuto con tu ídolo en la San Diego Comic-Con Málaga
  7. 7 El Ayuntamiento de Málaga convoca este año 266 plazas de empleo público: éstas son
  8. 8

    Seis meses de obras y 4,5 millones para reabrir el túnel de la alta velocidad inundado en Abdalajís
  9. 9 El despacho de abogados que contrató a Albert Rivera deberá indemnizarle con 1,3 millones
  10. 10 Desalojado y suspendido el pleno de Málaga cuando la edil de Vox intervenía sobre violencia de género

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Así puedes seguir a SUR en Google Discover para mantenerte informado de toda la actualidad

Así puedes seguir a SUR en Google Discover para mantenerte informado de toda la actualidad