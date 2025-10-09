La Junta auditará también el cribado de otros tipos de cáncer y reforzará la lucha contra esa enfermedad

La reacción del Gobierno andaluz tras conocerse los fallos en el programa de cribado de cáncer de mama no se ha quedado en el plan ... de choque anunciado este miércoles ni en la dimisión de la consejera de Salud, Rocío Hernández. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, anunció este jueves en la sesión de control un refuerzo en las unidades de combate contra esa enfermedad y la ampliación de las auditorías a otros programas de cribado. También adelantó que habrá depuración de responsabilidades en el hospital sevillano Virgen del Rocío, donde se concentra el 90 por ciento de los errores detectados.

En medio de una bronca política de grandes dimensiones, Moreno aprovechó la sesión de control al Gobierno en el Parlamento de Andalucía para anunciar estas medidas, que aunque se extenderán por toda Andalucía tendrán especial incidencia en Sevilla, epicentro del terremoto provocado por los fallos de información en el programa de cribado de cáncer de mama que ha generado la primera gran crisis en el Gobierno andaluz desde que Juanma Moreno es presidente.

Una de las medidas que abarca al conjunto de la comunidad es la extensión a todas las provincias de un proyecto piloto de inteligencia artificial aplicado al cribado de cáncer que se desarrolla en el hospital Reina Sofía, de Córdoba. En esta ampliación al conjunto de la comunidad se invertirán, según explicó el presidente, cuatro millones de euros.

Paralelamente, se va a crear una nueva unidad de refuerzo en el hospital sevillano Muñoz Cariñano para la detección del cáncer de mama, así como un segundo equipo de especialistas en el cribado del cáncer colon con sala de endoscopia y una aplicación de inteligencia artificial que estará también en el mismo centro sanitario.

Auditorías

El presidente anunció asimismo que la auditoría que se anunció en relación con el programa de cáncer de mama se ampliará también a otros dos programas de cribado, el de cáncer de colon y el de cáncer de cérvix, a pesar de que en estos dos no se han detectado errores. «Vamos a trabajar para poner solución a este problema, que es un problema importante, pero que evidentemente tiene solución, eso sí, desde el rigor y desde la seriedad», dijo tras encajar duras críticas lanzadas desde los cuatro grupos de la oposición parlamentaria.

Moreno adelantó asimismo que algunos de los 119 profesionales sanitarios que se contratarán para el plan de choque anunciado el miércoles pasarán a reforzar la plantilla del SAS con carácter permanente. Aunque no concretó su número, sí explicó que se tratará de especialistas en radiología. A esta especialidad pertenecen los facultativos que interpretan los datos de las mamografías.

Otra de las decisiones adelantadas por el presidente de la Junta se inscribe en el ámbito de la depuración de responsabilidades. Tras la salida de la consejera, Juanma Moreno adelantó que se tomarán medidas en relación con responsables del Hospital Virgen del Rocío, donde se han detectado el 90 por ciento de los fallos en el programa de cribado de cáncer de mama.

El presidente defendió que, a diferencia de lo que hacen otros gobiernos, el suyo ha reconocido el problema, lo ha identificado y lo intenta solucionar «con muchas dificultades en un sistema tan grande y tan amplio», y también mediante la asunción de responsabilidades.

Juanma Moreno tenía previsto viajar a Bruselas la semana próxima para participar en una sesión plenaria del Comité de las Regiones, pero ha decidido suspender ese desplazamiento.

La intención del presidente es la de nombrar cuanto antes a quien suceda a Rocío Hernández al frente de la Consejería de Salud y es posible que lo haga antes del próximo miércoles, cuando se celebra el Consejo de Gobierno. Hasta entonces, seguirá al frente de la Consejería de manera provisional el consejero de Presidencia, Antonio Sanz.