Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El consejero provisional de Salud, Antonio Sanz, intercambia opiniones con Juanma Moreno durante la sesión de control Rocío Ruz / Europa Press
Política andaluza

La Junta auditará también el cribado de otros tipos de cáncer y reforzará la lucha contra esa enfermedad

El presidente adelanta que habrá depuración de responsabilidades en el hospital sevillano donde se detectó el grueso de los errores con el cáncer de mama

Héctor Barbotta

Héctor Barbotta

Sevilla

Jueves, 9 de octubre 2025, 15:59

Comenta

La reacción del Gobierno andaluz tras conocerse los fallos en el programa de cribado de cáncer de mama no se ha quedado en el plan ... de choque anunciado este miércoles ni en la dimisión de la consejera de Salud, Rocío Hernández. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, anunció este jueves en la sesión de control un refuerzo en las unidades de combate contra esa enfermedad y la ampliación de las auditorías a otros programas de cribado. También adelantó que habrá depuración de responsabilidades en el hospital sevillano Virgen del Rocío, donde se concentra el 90 por ciento de los errores detectados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos muertos en un accidente de tráfico que obliga a cortar la antigua N-340 en Málaga
  2. 2 Identifican al motorista fallecido en el accidente que colapsó la antigua N-340
  3. 3 El Ayuntamiento de Benalmádena clausura el hotel Vistamar 15 meses después de autorizar su reapertura
  4. 4 Una ingeniera de Madrid se ofrece a acoger a los caballos para que no sean sacrificados
  5. 5 Dos muertos en un accidente de tráfico que obliga a cortar la antigua N-340 en Málaga
  6. 6 Buscador | ¿Está tu barrio entre los más pobres o los más ricos de Málaga?
  7. 7 Fallece un legionario de Ronda de 23 años durante una ruta senderista por la sierra de Cádiz
  8. 8 Un cliente apuñala en el pecho al cocinero de un restaurante de Marbella
  9. 9 Aemet alerta de «chubascos y tormentas fuertes» en Andalucía este jueves: cuatro provincias en aviso
  10. 10 Despliegue de la Guardia Civil en la Ciudad de la Justicia de Málaga por un juicio entre clanes de Benahavís

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La Junta auditará también el cribado de otros tipos de cáncer y reforzará la lucha contra esa enfermedad

La Junta auditará también el cribado de otros tipos de cáncer y reforzará la lucha contra esa enfermedad